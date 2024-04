«Noi, le femministe del terzo millennio» 

Oltre trent’anni in prima linea per la promozione della cultura al femminile e per combattere gli stereotipi di genere. Una storia che parte da lontano, dagli anni Settanta e dal movimento per i diritti civili, per arrivare ai temi che attualmente sono al centro del dibattito, come la promozione del pensiero della differenza ed il superamento della cultura patriarcale.

Il percorso

Quello de “La Mandragola”, associazione politica e culturale di Iglesias, è un percorso che abbraccia tutte le principali battaglie del movimento femminista.Legalmente costituita nel 1993, raccoglie il testimone dall’omonimo gruppo attivo negli anni Ottanta e nato a sua volta dopo l’esperienza del collettivo femminista che aveva partecipato alle campagne di mobilitazione per i diritti civili.Fino a qualche anno fa erano dodici le attiviste, mentre oggi sono sei le donne che animano le attività dell’associazione, ma sono numerose le iniziative realizzate nel campo della cultura, in collaborazione con le altre associazioni della società civile e il mondo della scuola.«La Mandragola – spiega la presidente Maria Luisa Tocco – ha come scopo principale quello di valorizzare la produzione culturale delle donne in tutti gli ambiti. Siamo apartitiche, ma abbracciamo la politica perché questa implica tutto ciò che porta ad un cambiamento, e il movimento femminista ha portato cambiamenti fondamentali nella società». Negli anni, la cultura è diventata il principale ambito in cui opera La Mandragola, con le letture in piazza di alcuni testi fondamentali del pensiero femminista, tradizionale appuntamento estivo dell'associazione, i dibattiti pubblici ospitati nella storica sede di via XX Settembre, presentazioni di libri e approfondimenti pensati perle scuole. Come nel caso di uno degli ultimi incontri, organizzato per la Giornata della Memoria” con le studentesse e gli studenti dell'Istituto Baudi di Vesme, sul tema della Shoah e la storia del campo di concentramento femminile di Ravensbrück.

Il futuro

«È fondamentale aprire l'associazione alle giovani generazioni - spiega Vanna Oggiano, impegnata da tanti anni nelle attività de La Mandragola- e condividere il percorso anche con gli uomini, come nel caso della collaborazione che abbiamo avviato con Stefano Ciccone, che ha fondato l'associazione "Maschile Plurale”, una rete sociale impegnata nel dibattito sulla ridefinizione della politiche di genere e sulle pari opportunità».Nel corso del tempo - sottolinea Laura Ibba dell'associazione (le altre compinenti sono Gabriella Masala, Daniela Del Rio e Silvana Medau) - il dibattito ha oltrepassato il tema tradizionale dell'emancipazione femminile per approdare al “pensiero della differenza” e alla discussione su argomenti di stretta attualità come la condizione lavorativa delle donne e la violenza di genere». Prossimo appuntamento, la partecipazione alla “Fiera del Libro” di Iglesias, con un incontro pubblico organizzato in collaborazione con l'Anpi sul tema delle donne in politica, dalla resistenza all'Assemblea Costituente.

