«Noi, lavoratori a tempo da 12 anni» 

Sembra proprio non avere una fine la vicenda dei dipendenti dell’ex ditta Compau, che si trascina dal 2011. Nei giorni scorsi il gruppo di opposizione “Insieme per Terralba” (Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Gabriele Espis e Sebastiana Floris), con il raggruppamento “Loredana per Terralba” e Luca Marongiu hanno presentato un'interpellanza sulla condizione dei lavoratori e le loro prospettive di stabilizzazione.

Il nodo

Dopo la chiusura dello stabilimento che produceva componentistica per automobili con sede a Marrubiu, circa 350 lavoratori sono stati inseriti in diversi enti pubblici della provincia. «Alcuni di loro prestano servizio nel Comune di Terralba, rappresentando una forza lavorativa straordinaria - si legge nell’interpellanza – Tuttavia i cantieri municipali sono finanziati dalla Regione, e la loro continuità è legata ai trasferimenti finanziari in arrivo da Cagliari. Ciò ha determinato in alcune circostanze l'interruzione del rapporto di lavoro e ha condizionato la durata dell'impiego».

Le preoccupazioni

«Siamo preoccupati, non riusciamo a pianificare la nostra vita e quella delle nostre famiglie. A Terralba siamo in 19, tutti nella stessa situazione avendo avuto sempre contratti a progetto. Da 12 anni siamo in questa situazione e sta diventando pesante, forse il Comune dovrebbe premere un po’ di più sulla Regione – sottolinea una delle lavoratrici coinvolte – Siamo quasi tutte donne, la maggior parte ha circa 50 anni con figli a carico. Sono stati numerosi gli incontri con gli assessori regionali, l’ultimo il mese scorso: promettono di accompagnarci alla stabilità ma credo che arriverò prima alla pensione. Siamo stufi di queste promesse, a noi servono azioni concrete».

Le richieste

I consiglieri di minoranza quindi chiedono «eventuali aggiornamenti in merito alla condizione progettuale e lavorativa del personale, le prospettive per il futuro dei lavoratori e se esiste un piano regionale per la loro stabilizzazione». Ma non solo: «Quali sono gli intendimenti della Giunta sulla stabilizzazione del personale e quali i margini assunzionali che l’Amministrazione intende sfruttare per l’acquisizione in organico?».

«La stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici ex Compau rappresenta un atto doveroso, soprattutto per garantire un futuro sicuro per le loro famiglie», commenta il consigliere Gabriele Espis.

Negli altri comuni

I lavoratori dell'ex ditta Compau sono stati inseriti anche in altri Municipi del Terralbese, come Marrubiu e Arcidano. Tuttavia, ad Arcidano il Comune è riuscito a garantire ai due dipendenti ex Compau contratti a tempo indeterminato. A Marrubiu, invece, sono 6 i lavoratori e anche loro si trovano nell'incertezza tanto che negli ultimi 5 anni non sono mai riusciti a lavorare per 12 mesi consecutivi.

