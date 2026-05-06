«Noi l’alternativa ai soliti partiti» 

Litorale al centro, insieme alla rivoluzione nella raccolta dei rifiuti, al rilancio del centro storico, e con l’ambizione di una Quartu sempre più meta dei vacanzieri. Roberto Matta, imprenditore turistico, stavolta - dopo la parentesi elettorale del 2020 - scende in campo da candidato sindaco per le Amministrative del 7 e dell’8 giugno con i suoi 28 candidati della lista civica Turismo e progresso presentati ieri - insieme al programma - in un locale del litorale quartese.

Lista civica

A sostenerlo c’è una civica che mette insieme imprenditori, professionisti, operatori del turismo, artigiani, insegnanti, esperti di comunicazione, figure del mondo culturale e sociale. «La decisione di correre in autonomia», spiega Matta, «è una scelta politica chiara e nasce da un percorso costruito in tre anni di lavoro sul territorio, senza scorciatoie e senza compromessi. Un progetto che rivendica coerenza e che si propone come alternativa credibile agli assetti che hanno governato Quartu negli ultimi anni, spesso più impegnati a gestire equilibri interni che a produrre risultati per la comunità».

Le priorità nel suo programma partono dal turismo. «Deve essere il motore di crescita economica e sociale della città», dice il candidato sindaco. Il motto elettorale della lista è “dal litorale a centro”: «Più che uno slogan è una strategia, vogliamo invertire la direzione dello sviluppo, partire dai margini per ridisegnare l’intero tessuto urbano».

Le motivazioni

Una campagna elettorale in solitaria, senza alleanze. «Siamo liberi da logiche di partito, ho detto no al centrodestra che mi prometteva la poltrona da assessore. Nessun compromesso, si va avanti con coerenza». E sulla sua candidatura in una lista dell’attuale sindaco Graziano Milia per le comunali del 2020, per poi decidere a distanza di cinque anni e mezzo di sfidarlo, spiega: «È stata una prima esperienza di civismo che ho abbandonato quasi subito, dopo aver notato che alcuni dei punti del programma di allora non venivano rispettati». Non sono mancate le stoccate anche all’altro competitor per le comunali quartesi, il candidato del centrodestra Marco Porcu: «Non bastano le passeggiate e i caffè per farsi conoscere a un mese dalle elezioni. Ho visto il suo curriculum, è un avvocato ma non emerge chissà quale esperienza amministrativa». E ancora: «I sondaggi ci fanno ben sperare. Ma se le cose dovessero andare meno bene di come ci aspettiamo», chiude Matta, «siamo pronti a fare un’opposizione seria per migliorare davvero questa città».

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