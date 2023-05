«Noi italiani? Siamo fatti così» Luca Bizzarri, satira da maestro 

Pungente e brillante come deve essere la satira. Quella autentica, non di certo quella annacquata da luoghi comuni. Luca Bizzarri con il suo “Non Hanno Un Amico”, ieri all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, non ha risparmiato nessuno con le proprie battute e la bellezza dello spettacolo portato in scena, che ha visto la partecipazione di circa 580 spettatori per un appuntamento che porta la firma de “La via del collegio” e “Impressioni ”, consiste proprio in questo.

Il comico genovese, 51 anni, sale sul palco e per oltre un'ora entusiasma divertendosi lui stesso; camicia in jeans blu, pantaloni beige, gestualità trascinante. Rompe il ghiaccio soffermandosi sul politicamente corretto che impedisce a un artista di dire ciò che realmente pensa, poi ironizza sulla Santanchè e su Gasparri. «Le persone si indignano per ciò che dico? Nessun problema, ormai ci ho fatto il callo!», scherza.

Alle sue spalle un tavolino con una bottiglietta d’acqua, un breve attimo di pausa e subito a punzecchiare chi giudica le nuove generazioni a prescindere, senza dimenticare gli argomenti di cronaca come la pandemia, il conflitto tra Russia e Ucraina, la continuità territoriale e le fobie del Bel Paese. «Cosa ci possiamo fare? Alla fine noi italiani siamo fatti così». E, proprio per questo, vale la pena riderci su.

