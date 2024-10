«Noi isolati per lavori in corso» 

Dopo la chiusura al traffico per i lavori di ammodernamento, la Barbagia-Mandrolisai da un lato guarda con soddisfazione agli interventi sul ponte di Sa Codina, dall’altro solleva dubbi sulla fine dei cantieri prevista da Anas per il 29 novembre.

A Tiana, a oggi scollegata col resto del territorio, il sindaco Pietro Zedda si dice «preoccupato sullo stato d’avanzamento dei lavori che appaiono ancora in fase strutturale. C’è il rischio di non veder conclusa l’opera entro i termini stabiliti. Nel frattempo diversi cittadini sono costretti a percorrere il doppio dei chilometri per raggiungere Sorgono e Tonara».

L’auspicio

Zedda confida in un cambio di rotta velocizzando i cantieri: «Sono tanti i residenti - aggiunge il primo cittadino - che mi stanno contattando esasperati dalle difficoltà nel raggiungere i loro posti di lavoro. A ciò si aggiunge un diritto allo studio messo in pericolo, con i nostri studenti che devono fare oltre un’ora di viaggio in per arrivare a Sorgono dopo aver passato la provinciale Teti- Austis». Ma le preoccupazioni riguardano anche la tutela della salute, in un territorio composto prevalentemente da anziani: «Durante l’ultimo incontro in prefettura - rilancia Zedda - Anas ci ha rassicurato sul fatto che i mezzi di soccorso sarebbero passati sulla bretella a ridosso della casa cantoniera vicina al ponte. Peccato che dopo le ultime piogge la strada non versi in condizioni ottimali. Sarebbe stato opportuno sistemarla e renderla fruibile a tutti. Per questo confidiamo su un maggiore sostegno di Anas e sul supporto della Prefetta che ci diede ampie garanzie».

Genitori e figli

Le mamme degli studenti rilanciano: «Se fino a un mese fa i disagi non si percepivano al massimo - dice Elena Curreli da Tiana - oggi con l’inizio dell’anno scolastico sono triplicati, con noi genitori costretti a raggiungere Teti per prendere i nostri ragazzi al ritorno dalle lezioni. Con l’arrivo del maltempo sarà il caos totale».

Così Cristina Patta, vicesindaca di Tonara, che ieri e oggi vive la tappa di Autunno in Barbagia: «Alcune settimane fa siamo stati rassicurati da Anas sul fatto che i lavori stessero procedendo secondo la tabella di marcia. Vedere gli operai impegnati fino a tarda notte ci ha fatto piacere, è stato segno di sensibilità. Auspichiamo che tutto possa concludersi secondo i tempi stabiliti, senza intoppi. Puntiamo a vedere un’opera rimessa a nuovo, con disagi ridotti per tutti».

Le imprese

Anche gli imprenditori invocano una soluzione: «Tonara - dice Emilio Porru, del torronificio Licanias - si sta facendo in quattro per la buona riuscita delle Cortes. Dai colleghi torronai, ad amministratori, volontari e associazioni. Auspichiamo che la chiusura non abbia assottigliato il numero di visitatori».