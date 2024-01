«Noi, irriducibili: in questa spiaggia 365 giorni all’anno»  

E poi ci sono loro, gli irriducibili del mare. Quelli che caldo o freddo conta, ma neanche più di tanto. Perché pure se piovesse probabilmente li troveresti lí, armati di sdraio conficcato sulla sabbia e indosso un'abbronzatura che da sola fa estate. Quelli che incontri negli stabilimenti a luglio, e a fine gennaio sono ancora la. In compagnia degli amici di sempre e il mare che - al netto di ogni altro indiscutibile beneficio - diventa molto di più.

I pensionati

Tra gli assidui del Lido ci sono marito e moglie che ancora non se la sentono di osare col costume ma si accontentano del clima gentile dell'inverno cagliaritano travestito da primavera. «Siamo sempre qui, impegni inderogabili permettendo non saltiamo neanche un giorno», raccontano Donatella Cossu, insegnante di matematica in pensione, e il marito Salvatore Porcheddu. Vicino alla cabine c'è Yuri, istruttore di beach volley con gli occhiali a specchio, il corpo disegnato dallo sport e il cappellino con visiera calcato sulla fronte. È ora di pranzo per lui che sistema un'insalatona sul tavolino di plastica bianco: posto riservato e vista mare. Qualche metro più avanti c'è un'allegra comitiva di over settanta intenti a ricordare Gigi Riva. «Mai persa una partita, come lui nessuno mai», osserva Eraldo Frau. E subito dopo è un susseguirsi di aneddoti che a cinque giorni dalla scomparsa portano la leggenda anche al Poetto. Tutt'altre questioni quelle che impegnano i coniugi Deidda, 158 anni in due e il pensiero delle imminenti elezioni che non sembra al momento vederli con le idee troppo chiare. «Uno peggio dell'altro, difficile scegliere».

Gli sportivi

In acqua, audaci nuotatori solitari a parte, ci sono gli sportivi di ogni giorno. Anche loro assidui frequentatori di una spiaggia che accoglie davvero tutti. In sella a una bici, coi pattini ai piedi o su una tavola da surf che il maestrale del momento spinge via veloce. «È un privilegio abitare a Cagliari, con il mare a un passo dal centro e un clima che continua a regalarci giornate spettacolari come questa di oggi», commenta Laura Pili impegnata con lo stretching del dopo corsa. Abitudine quotidiana, che si ferma soltanto nel fine settimana.

