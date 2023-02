«Noi invisibili puniti due volte» 

Meglio sotto un cumulo di coperte al porto, allora, dove i volontari dell’unità di strada della Croce Rossa di Cagliari, sentendo russare, si avvicinano in punta di piedi per lasciare il sacchetto con una succo di frutta, un panino e una brioche. La prima tappa del giro notturno dei volontari è da Giuseppe, 61 anni, che si muove a fatica retto dalle stampelle. Vive a Pirri, accanto un cumulo di immondezza. Gli operatori conoscono bene i luoghi utilizzati dalle persone senza dimora per trascorrere le notte. C’è chi sta li da più tempo o chi è solo di passaggio o che solo da poco si ritrova in strada. Tra loro c’è Giovanni, ha soltanto 34 anni. Ha mani quasi levigate, arricchite da due tatuaggi sul dorso; sul viso invece compaiono più rughe di quelle che avrebbe chiunque altro alla sua età. «Un’esistenza turbolenta», così definisce la sua vita. «Ho fatto cento lavori, l’ultimo come cameriere in una pizzeria». Dorme sotto i portici di un grande palazzo non lontano dal centro: la sera si organizza con un paio di coperte, due buste per gli accessori, poi la mattina all’alba, prima che la città si svegli, ritira tutto e se ne va. «Dobbiamo restare invisibili, giusto?», dice. «Comunque sì, è giusto vietare di dormire in strada e se i cittadini si lamentano di noi non hanno tutti i torti. Perché non tutte le persone senza dimora tengono al decoro. Io ripulisco lo spazio in cui dormo ogni mattina, molti di noi invece se ne fregano. Mi vergogno di vivere così, ma sto conservando i pochi soldi che riesco a mettere da parte per pagare l’affitto per una stanza. Sto combattendo per un “buco” con un bagno».

Gerardo è una delle 40 persone in città (la stragrande maggioranza sardi) che dorme su una panchina, sotto un cavalcavia, un porticato, una coperta di cartone. Da quando martedì scorso il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento di sicurezza e polizia urbana, anche Gerardo potrà essere multato per “divieto di bivacco e accattonaggio” e allontanato dalla città (con l’applicazione del Daspo urbano). «Mi sembra ingiusto, non è una scelta vivere in strada. Non per me». Gli operatori della Croce Rossa che insieme ai Servizi sociali del Comune assistono i senza dimora gli hanno offerto un dormitorio. «Sono scappato da Villa Asquer», in viale Ciusa, dice. «C’è sempre troppa gente, troppo casino, troppo malessere. Io preferisco respirare aria pulita, così dormo in strada». Nei dormitori c’è invece il rischio di incontrare qualcuno che «dà fastidio», uno che non ti piace, uno che puzza, uno che russa, magari che attacca brighe. Meglio fuori, allora: liberi di avere freddo.

La testa di Gerardo si intravede appena. Ha tutto il corpo infagottato in un piumone. Ci sprofonda dentro, dice di non sentire il freddo anche se ci sono 7 gradi. «Qualche settimana fa si stava peggio». Gerardo ha 62 anni: da quando in un colpo solo ha perso lavoro (faceva il muratore), moglie e figli, la sua casa è diventata una panchina in piazza Giovanni XXIII. «Mi sono separato dopo 16 anni di matrimonio, da quel momento ho perso tutto».

La testa di Gerardo si intravede appena. Ha tutto il corpo infagottato in un piumone. Ci sprofonda dentro, dice di non sentire il freddo anche se ci sono 7 gradi. «Qualche settimana fa si stava peggio». Gerardo ha 62 anni: da quando in un colpo solo ha perso lavoro (faceva il muratore), moglie e figli, la sua casa è diventata una panchina in piazza Giovanni XXIII. «Mi sono separato dopo 16 anni di matrimonio, da quel momento ho perso tutto».

Le multe

Gerardo è una delle 40 persone in città (la stragrande maggioranza sardi) che dorme su una panchina, sotto un cavalcavia, un porticato, una coperta di cartone. Da quando martedì scorso il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento di sicurezza e polizia urbana, anche Gerardo potrà essere multato per “divieto di bivacco e accattonaggio” e allontanato dalla città (con l’applicazione del Daspo urbano). «Mi sembra ingiusto, non è una scelta vivere in strada. Non per me». Gli operatori della Croce Rossa che insieme ai Servizi sociali del Comune assistono i senza dimora gli hanno offerto un dormitorio. «Sono scappato da Villa Asquer», in viale Ciusa, dice. «C’è sempre troppa gente, troppo casino, troppo malessere. Io preferisco respirare aria pulita, così dormo in strada». Nei dormitori c’è invece il rischio di incontrare qualcuno che «dà fastidio», uno che non ti piace, uno che puzza, uno che russa, magari che attacca brighe. Meglio fuori, allora: liberi di avere freddo.

Il giro

Meglio sotto un cumulo di coperte al porto, allora, dove i volontari dell’unità di strada della Croce Rossa di Cagliari, sentendo russare, si avvicinano in punta di piedi per lasciare il sacchetto con una succo di frutta, un panino e una brioche. La prima tappa del giro notturno dei volontari è da Giuseppe, 61 anni, che si muove a fatica retto dalle stampelle. Vive a Pirri, accanto un cumulo di immondezza. Gli operatori conoscono bene i luoghi utilizzati dalle persone senza dimora per trascorrere le notte. C’è chi sta li da più tempo o chi è solo di passaggio o che solo da poco si ritrova in strada. Tra loro c’è Giovanni, ha soltanto 34 anni. Ha mani quasi levigate, arricchite da due tatuaggi sul dorso; sul viso invece compaiono più rughe di quelle che avrebbe chiunque altro alla sua età. «Un’esistenza turbolenta», così definisce la sua vita. «Ho fatto cento lavori, l’ultimo come cameriere in una pizzeria». Dorme sotto i portici di un grande palazzo non lontano dal centro: la sera si organizza con un paio di coperte, due buste per gli accessori, poi la mattina all’alba, prima che la città si svegli, ritira tutto e se ne va. «Dobbiamo restare invisibili, giusto?», dice. «Comunque sì, è giusto vietare di dormire in strada e se i cittadini si lamentano di noi non hanno tutti i torti. Perché non tutte le persone senza dimora tengono al decoro. Io ripulisco lo spazio in cui dormo ogni mattina, molti di noi invece se ne fregano. Mi vergogno di vivere così, ma sto conservando i pochi soldi che riesco a mettere da parte per pagare l’affitto per una stanza. Sto combattendo per un “buco” con un bagno».

La coppia trentenne

Dopo aver assistito Giovanni, i volontari della Croce Rossa si rimettono in moto in direzione via Po (dove sotto il cavalcavia dorme una coppia giovanissima), quindi in viale Marconi, dove c’è Marino con i suoi due cani, che tengono lontane persone indesiderate, e due gatti, che non fanno avvicinare i topi. Il suo pensiero fa sintesi sul rischio di essere multato per accattonaggio: «Sa qual è il paradosso? Io un mattone ce l’avrei pure, sono proprietario di una casa con altre 9 persone. Invece devo dormire in strada. Ora mi multano? Non potrò pagarla. Mi manderanno via? Cercherò un altro posto per dormire».

© Riproduzione riservata