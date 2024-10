«Noi, impoveriti dalla manovra» 

Un mare di bandiere rosse ieri in piazza Garibaldi a Cagliari, dove tremila manifestanti, al ritmo dei tumbarinos di Gavoi, hanno protestato contro la manovra del governo Meloni. Arrivati da ogni angolo della Sardegna, pensionati e pensionate puntano il dito contro una legge di bilancio che «ignora i bisogni della gente», hanno scandito in coro. Non è solo Cagliari a ribellarsi: la protesta, guidata dallo Spi Cgil, è già esplosa in altre piazze, da Roma a Napoli, fino ad Ancona, in una mobilitazione che proseguirà almeno fino a domani.

Classe allo stremo

Potere d’acquisto, assistenza sanitaria, sostegno all’autosufficienza: sono queste le priorità di chi chiede risposte concrete e urgenti sui lunghi tempi di attesa, sull’accesso ai servizi sanitari e sulla carenza di un’offerta pubblica che, in Sardegna, è ormai a livelli d’emergenza. «È una manovra fatta per fare cassa», denuncia Giacomo Migheli, segretario regionale Spi Cgil. E la questione diventa critica in una terra in cui un terzo della popolazione è composta da pensionati: «Si tratta del 36% della popolazione sarda che contribuisce con le tasse e sostiene il Paese, eppure vede welfare e sanità tagliati senza pietà», ma la situazione è ancora più drammatica per «chi vive con pensioni di circa 600 euro mensili, cifra che ha visto un aumento irrisorio di soli tre euro: un’offesa alla dignità».

La mobilitazione

Secondo i dati del sindacato, il 33% dei pensionati sardi riceve un assegno compreso tra i 500 e i 749 euro, e il 36% dei contribuenti pensionati si vede tagliare l’accesso ai servizi. Tra gli anziani, quasi il 14% è costretto a rinunciare alle cure per la scarsità di medici di famiglia, ridotti del 34,2% negli ultimi anni (contro l’11% della media nazionale). «Oltre alle nostre difficoltà, i pensionati sostengono famiglie impoverite da disoccupazione, precarietà e inflazione», continua Migheli. «Respingiamo questa manovra e siamo pronti ad altre azioni incisive».

Il sostegno alla famiglia

L’analisi del Centro studi della Cgil Sardegna dipinge, infatti, un quadro allarmante: chi nel 2022 percepiva una pensione di 1.732 euro mensili, oggi subirà una riduzione di quasi mille euro annui, e per i redditi minori la perdita di potere d’acquisto si fa insostenibile. Intanto, gli anziani continuano a sostenere economicamente figli e nipoti in condizioni precarie. «In questo scenario desolante, assistiamo al tentativo di smantellare il servizio sanitario pubblico nazionale per favorire il privato, mentre il diritto alle cure è sempre più negato e molti ormai rinunciano a curarsi», aggiunge il sindacalista.

Voci dalla folla

«Ci stanno prendendo in giro: tre euro sono niente!», esclama Maria Boi, 85 anni, vedova con una pensione minima, arrivata dal Nuorese. «Tra bollette e pane, cosa ci resta? Curarci è un lusso che non possiamo permetterci». Le fa eco Bruno Deplano, 74 anni, dalla provincia di Sassari: «Una volta riuscivamo a mettere qualcosa da parte; oggi, invece, per arrivare a fine mese, dobbiamo attingere ai risparmi di una vita». La manifestazione si è conclusa poco dopo mezzogiorno, con il trenino dei pensionati accompagnato dalle note di “Bella Ciao”: un saluto collettivo e, al tempo stesso, un grido di resistenza.

