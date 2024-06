«Noi i più votati, orgoglio e responsabilità» 

Mentre Tomaso Locci e Valentina Picciau si preparano al ballottaggio del 23 e 24 giugno, i due candidati consiglieri più votati si godono il successo ottenuto alle urne lunedì.

Saverio De Roma (Monserrato Libera), il più votato in assoluto, ha ricevuto 400 preferenze, ed è stato quindi riconfermato per altri cinque anni. E anche la sua lista, che sostiene Locci, è la più votata. Poi c'è Franca Cicotto, di Adesso Sardegna, civica che ha appoggiato Efisio Sanna. È stata la più votata tra le donne con 352 voti, la seconda tra tutti i candidati.

Mister preferenze

De Roma, nato ad Avellino 41 anni fa, carabiniere, non nasconde la felicità: «Sono onorato della fiducia accordatami dai monserratini», dice, «sento la responsabilità di servire la comunità dando voce ad ogni singola persona. Adesso aspettiamo il ballottaggio e a tal proposito chiedo uno sforzo a tutti per confermare il grande risultato ottenuto, senza inciuci e proseguendo insieme il cambiamento».

Durante i prossimi cinque anni, continua De Roma, «si lavorerà per realizzare i tanti progetti già avviati e per rendere ogni cittadino orgoglioso di far parte di questa comunità che mi ha accolto con tanto amore da quando mi sono trasferito in Sardegna per ragioni di lavoro. Il mio impegno e contributo sarà massimo per rendere l'azione dell'amministrazione comunale sempre più trasparente e vicina ai bisogni dei più deboli».

La donna più votata

Cicotto, 58 anni monserratina, manca dall'aula di piazza Maria Vergine da sette anni. Da sempre socialista, nel 2011 divenne presidente del Consiglio comunale nella giunta di centrosinistra di Gianni Argiolas, poi dal 2016 al 2017 è stata vicesindaca e anche assessora alle Politiche sociali nella primissima giunta Locci. Ora si appresta a ritornare tra i banchi dell'assemblea cittadina. «Se mi aspettavo questo risultato? Diciamo che ci speravo» dice, «perciò sono molto fiera, orgogliosa di me stessa e del supporto della mia famiglia e degli amici che mi hanno sempre sostenuto nonostante fossi assente dalle istituzioni locali da diversi anni e nonostante il fango che mi hanno buttato addosso in tutto questo tempo».

Cicotto si riferisce a episodi passati risalenti a quando si era dimessa da vicesindaca e assessora. «Il fatto di essere la seconda più votata significa che la gente crede e ha ancora stima e fiducia in me e sa che anche se sono stata fuori dagli organi istituzionali tutti questi anni, ho continuato ad ascoltare i bisogni delle persone. Da consigliera punterò molto sull'urbanistica, non tralasciando ovviamente i temi socio-sanitari. Però la priorità è combattere lo spopolamento. Monserrato perde abitanti nonostante la presenza del Policlinico e della Cittadella universitaria, che dovrebbero essere un polo attrattivo; perciò, bisogna agevolare l’insediamento di nuovi abitanti, anche puntando sui piani di risanamento, sui diritti di superficie e di proprietà».

Il duello

Gli occhi, però, ora sono puntati sull'esito del ballottaggio. Locci ha un vantaggio di quasi 20 punti percentuali: ha infatti ottenuto il 40,2% dei voti contro il 21,5% di Picciau. È sostenuto da tre liste civiche e ha ribadito di non voler fare apparentamenti con altre forze. Picciau, che conta sull'appoggio di quattro liste, spera di poter ribaltare il risultato.

Molto probabilmente potrà contare anche sull'appoggio dell'ex candidato sindaco Efisio Sanna che al primo turno ha preso 1700 voti. Sono in corso interlocuzioni. L'altro sconfitto, Alberto Corda, del centrodestra, non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

