«Noi i listini più alti? Perché puntiamo su servizi di qualità» 

Un posto in riva al mare, in questo stabilimento alla Quarta Fermata al Poetto, può costare per due persone anche 50 euro (solo per lettini con cuscini, ombrellone o gazebo). Per tutta la giornata si può approfittare del servizio bar in spiaggia: una frittura di calamari, un calice di vino, un bicchiere di frutta, una bottiglia d’acqua, un caffè. Il conto, sempre per due, sale a 110. Se poi ci si ferma per cena, con una tartare di salmone e una fregola alla pescatora (vino escluso) per la giornata vanno messi in conto circa 200 euro, sempre per due. «Noi ci stiamo spostando sui servizi di alto livello», dice Alessandro Murgia, titolare dell’Emerson, uno dei pochissimi stabilimenti del Poetto (forse l’unico) dotato anche di una grande area giochi per bambini. «Per questo motivo riduciamo ombrelloni e lettini e proponiamo baldacchini con letti giganti, e puntiamo su servizi di ristorazione e in spiaggia di alto livello», aggiunge. Un beach club diverso dal solito, quindi. «Lavoriamo molto con i turisti, soprattutto i crocieristi e gli ospiti di diversi alberghi. Questa scelta di marketing», conclude, «ci spingerà a ridurre progressivamente anche gli abbonamenti stagionali e puntare soprattutto sui servizi giornalieri, sempre di alta qualità». ( ma. mad. )

