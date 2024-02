«Noi, guardie de su Componidori» 

Sono i custodi di segreti ed emozioni de su Componidori, sono il suo sostegno e in un certo senso le sue guardie del corpo perché prestano la massima attenzione affinché tutti gli altri cavalieri gli portino rispetto. Is segundusu rivestono un ruolo tutt’altro che secondario nello svolgimento della Sartiglia. Lo sanno bene Andrea Zucca, Corrado Massidda e Gabiele Piras che affiancheranno il capocorsa rispettivamente domenica, martedì e lunedì. Tutti e tre animati dalla migliori intenzioni nel creare un’atmosfera di serenità, per fare in modo che tutti trascorrano al meglio questo evento speciale.

Contadini

Le giornate che precedono la Sartiglia affidata alle cure del gremio di San Giovanni sono condite di «festa e allenamenti, prove una dietro l’altra» racconta Andrea Zucca, 44 anni. Il suo lavoro nella vita di tutti i giorni è manutentore all’Arst ma la sua passione è legata indissolubilmente alla corsa equestre, la festa oristanese per eccellenza. Ventisette anni di Sartiglia, con dieci stelle d’argento e una d’oro. Come se non bastasse, ha pure indossato i panni di capocorsa nel 2011 per il gremio dei Contadini e di su terzu di Sergio Ledda nel 2017. E domenica sarà il braccio destro del capocorsa Giovanni Utzeri. «La maggiore attenzione va riposta alla consegna delle spade, uno dei momenti più delicati» dice. In passato, infatti, tensioni e malumori fra i cavalieri che pretendevano l’onore della discesa hanno creato disordine. «Tutto questo va evitato» rivela Andrea Zucca, «prima di tutto perché su Componidori merita rispetto, poi non vogliamo creare situazioni che sfocino magari in strascichi giudiziari».

Falegnami

Un’esperienza di tutto rispetto vanta anche Corrado Massidda, 46 anni, imprenditore florovivaista: partecipa alla Sartiglia dal 1997 fino a oggi, a eccezione di una saltata per infortunio. Capocorsa nel 2015 per il gremio di San Giovanni e cinque anni dopo ha indossato gli abiti di su segundu, sempre per la stessa corporazione. Martedì 13 a lui l’onore dell’incrocio delle spade con il capocorsa Fabrizio Manca. «Un passaggio in cui ci devono essere tempismo e precisione» spiega e ricorda anche il significato simbolico: «Veniva considerato un po’ l’emblema della sfida fra su Componidori e su segundu. Sfida che di fatto non esiste». Lo confermano le sue parole successive: «Il nostro è un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione, da anni ormai». Poi aggiunge con ironia mista, forse, a un pizzico di verità: «E magari è il momento di mettere un punto».

Sartiglietta

Gabriele Piras, 16 anni, studente al liceo scientifico e campione di ballo latino americano, sta affrontando con serenità e grande rigore il suo compito: quello di affiancare su Componidoreddu Luca Piras, lunedì 12 nella corsa equestre riservata ai più giovani. «Fin da piccolo coltivo una grande passione per la corsa equestre e l’anno scorso sono riuscito a partecipare alla Sartiglietta estiva» dice con entusiasmo. «Poi a ottobre la bella notizia che il 12 febbraio avrei indossato i panni di segundu. Un ruolo fondamentale perché il capocorsa si affida completamente a me e a su terzu; quindi pure di grande responsabilità. L’ansia c’è tutta ma anche la serenità».

