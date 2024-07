«Noi, gli ultimi maestri del cestino sardo» 

“ Sciuscia tottu e torra a fai !”. Non sempre l’errore si può correggere, a volte bisogna disfare e ricominciare. Per realizzare a mano un cestino sardo si parte dal fondo, sa cruxi . Poi si sale, intreccio dopo intreccio, lentamente, fino ad arrivare al manico, la parte più complicata.

Alla fine il cestino non dev’essere solo bello ma anche resistente, altrimenti è inutile. Gli esperti di quest’arte sono ormai in via di estinzione. I giovani non ne vogliono sapere di imparare, hanno altri interessi. A Pirri i cestinai rimasti sono appena tre: il maestro Guido Montis, 91 anni, e i suoi “giovani” allievi Francesco Farris, 79 anni, noto Francolino, e Cesare Melis, 71.

I maestri

Montis, classe 1932, realizza capolavori da oltre 70 anni ed è un’istituzione. Nella vita ha fatto il carpentiere. «Ferraiolo», precisa. «È passato così tanto tempo che non ricordo più quando ho incominciato coi cestini. Sono autodidatta, nessuno mi ha insegnato, ho imparato da solo». Ancora oggi si avventura in campagna. « Tottu su chi mulliri … flettiri e tessiri », sorride, «io cerco ulivastro, saliceto di fiume, melograno, canna e s’arrideli». Prima la gente usava i cestini per le uova. «A San Benedetto ci mettevano la frutta secca e i pesci. Oggi, purtroppo, sono stati soppiantati dalle cassette di plastica. Il periodo propizio per noi è il Natale, quando i cestini diventano confezioni regalo. Ma si lavora anche a Pasqua, con i cestini di pistoccheddus ».

Ormai l’uso è più che altro decorativo, le persone vogliono fruttiere eleganti. «Tuttavia il cestino più grande, col manico, chiamato scatteddu , si usa ancora per i funghi e trasportare frutta. Un tempo in miniera ci mettevano perfino i minerali, perché è molto resistente. E se si rompe si può riparare. Praticamente è quasi eterno». Chi si vanta di realizzare tre cestini al giorno... mente. «È impossibile, in quanto mezza giornata la si impiega solo per reperire il materiale, poi i legnetti vanno puliti e messi a bagno». Dopodiché comincia l’intreccio. «Come minimo ci vogliono due giorni per fare un cestino medio, ve lo assicuro».

Le storie

Montis è di Nuxis e risiede a Pirri da 77 anni. Farris, invece, vive ancora oggi nella stessa casa pirrese in cui è nato. Ha 79 anni ed è un ex macchinista. «A fare cestini ho iniziato per caso. Con Guido andavamo a cassiscedda e i cestini li ho scoperti grazie a lui. La tecnica è uguale per tutti, la differenza la fa la mano. Intrecciare è come dipingere. Cosa faccio quando ne finisco uno? Corro subito a mostrarlo a mia moglie». A sorpresa, la lama ideale per intagliare non è sa leppa, considerata troppo pericolosa. Meglio un coltellino francese chiamato Opinel.

Anche Melis, 71 anni, è pirrese doc. Il figlio più grande, Giovanni, di 50 anni, ha un ristorante a Zugo, in Svizzera. «I cestini lui non li fa, in compenso usa i fondi realizzati da me come sottopiatti per il suo ristorante. Io ho iniziato 15 anni fa. Abito vicino al signor Montis e un giorno gli ho detto che volevo imparare». Ci vuole tanta pazienza, grande concentrazione. Melis marchia i suoi cestini con una pavoncella. Montis e Farris, invece, non si firmano. «Non c’è bisogno», assicurano, «chi se ne intende lo vede subito chi li ha fatti».

Arte in via d’estinzione

I tre anziani cestinai collaborano con l’associazione “Pirri: Antiche storie del mio paese”, presieduta da Daniele Vacca. «Per tramandare questa tradizione», spiega quest’ultimo, «da tre anni portiamo avanti un corso di intreccio. Finora abbiamo avuto una media di 15 partecipanti». Signore over 50, ma anche qualche coppia. «Persone che si sono iscritte esclusivamente per curiosità e diletto».

