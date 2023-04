«Noi giovani vogliamo vivere d’arte» 

Poi arrivò il lockdown per arginare i contagi da Covid: «Reputo che un’artista non debba mai smettere di studiare e sperimentare, il 2020 è stato per me un’occasione per dedicare interamente il mio tempo alla pittura raffinando la tecnica».

Michele Cara, 28 anni e una vita dedicata alla sua passione per l’arte che l’ha portato pochi mesi fa a fondare un’associazione culturale per promuovere e valorizzare l’arte tra le nuove generazioni. Nato e cresciuto nella sua Capoterra, che non ha abbandonato, si è formato tra il nord e il sud dell’Isola.

Il dono

«Sono una persona fortunata». Così si definisce il giovane artista. «Sono nato con quello che tutti definiscono un dono, e ciò mi ha reso semplice scegliere quale strada seguire. L’arte è stata da sempre la mia primaria forma di espressione. Fin da piccolo ho coltivato la passione per questo mondo, formandomi prima al liceo artistico “Foiso Fois” di Cagliari, e poi all’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari».

Poi arrivò il lockdown per arginare i contagi da Covid: «Reputo che un’artista non debba mai smettere di studiare e sperimentare, il 2020 è stato per me un’occasione per dedicare interamente il mio tempo alla pittura raffinando la tecnica».

La varietà

«Negli anni – prosegue Cara – ho variato differenti generi artistici e forme d’arte. Le tematiche che solitamente rappresento sono la natura, emozioni, stati d’animo, e rappresentazioni del mondo onirico, ma si differenziano dal periodo in cui sono state realizzate e dal tipo di lavoro svolto. Principalmente mi piace interrogarmi e scoprirmi, cercando di rispondere alle mie domande e tramutandole in arte. Non sempre voglio dare un senso a tutto ciò che faccio, preferisco lasciare libera interpretazione all’osservatore così che sia l’utente ad attribuire innumerevoli significati ad un singolo lavoro».

L’associazione

Da questa passione la scelta di far nascere un’associazione: «Ha mosso i primi passi pochi mesi fa, e a dirla tutta, senza volerlo», prosegue Michele Cara, «muovendo i primi passi da artista, mi è capitato di incontrare altri giovani che come me gravitassero per un motivo o per un altro attorno al fantastico mondo dell’arte. Nel nostro caso è nata prima una community di giovani artisti, collezionisti, amatori e semplici appassionati. Successivamente si è tramutata in associazione culturale vera e propria, registrata. La missione sin dal primo giorno è una: “Maestrale” vuole essere un luogo ideale nel quale i giovani possono parlare d’arte e l’arte possa parlare dei giovani». E magari che un giovane possa vivere della sua arte.

