«Noi, giovani ufficiali al servizio dei valori di libertà e giustizia» 

I loro avi della Brigata Sassari hanno scolpito il nome sul Carso e nelle trincee dell’altopiano di Asiago e ancora sulla linea del Piave. Oggi tre giovanissimi figli di Sardegna giureranno la loro fede alla Repubblica nella storica cornice del Cortile d’onore del Palazzo ducale di Modena, dove ha sede la celebre Accademia militare. Tra gli allievi ufficiali del 206° corso, davanti alle massime autorità della Difesa e al comandante dell’Accademia, il generale di divisione Davide Scalabrin, Edoardo Fiesoli di Sassari, Oscar Andres Abis di Cagliari e Rafaele Fadda di Gonnosfanadiga, pronunceranno le parole rituali “lo giuro” ed entreranno a far parte degli ufficiali al servizio dell’Esercito italiano e dell’Arma dei Carabinieri. A ripetere la formula di rito saranno complessivamente 224, di cui 213 italiani (52 le allieve) e 11 stranieri.

La selezione

Arrivare al traguardo di oggi non è stato facile. Sacrificio, determinazione, disciplina e tanto studio, oltre a una preparazione fisica da atleti, sono solo alcune delle caratteristiche che gli allievi ufficiali devono avere per raggiungere il momento fatidico, quello in cui oggi si pronuncerà la formula che determina il passaggio dall’Accademia ai ranghi dell’Esercito e dei Carabinieri. La felicità è alle stelle per gli allievi sardi. «Giurare fedeltà alla Repubblica italiana ha per me un valore profondo. Sento un forte senso di riconoscenza e appartenenza per il Paese che mi ha accolto. Significa proteggere i valori di libertà e giustizia, cercando di dimostrare, attraverso il mio impegno e la mia dedizione, riconoscenza all’Italia», racconta Oscar Andres Abis, 23 anni, nato in Colombia, cagliaritano, ex studente del liceo Scientifico Michelangelo. Il percorso è stato «impegnativo, ma molto gratificante», aggiunge, spiegando che una delle maggiori difficoltà è stata proprio «la lontananza dalla famiglia e dagli affetti», anche se dice di aver trovato «in Accademia una seconda casa e una seconda famiglia».

Gli obiettivi

La speranza è di «ricoprire ruoli di responsabilità, consapevole di essere stato preparato a poter operare in qualsiasi contesto», aggiunge il giovane cagliaritano. «Un ufficiale dell’esercito, prima ancora di essere un comandante deve essere un esempio da seguire», racconta Rafaele Fadda, 19 anni, nato a Cagliari e residente a Gonnosfanadiga, ex studente dell’Its Buonarroti di Guspini, dove ha frequentato il corso di Informatica e telecomunicazioni. All’interno dell’Accademia ha avuto anche la responsabilità di «gestire i miei pari corso nelle attività quotidiane della compagnia: quindi, sapere sempre tutto quello che dovevamo svolgere, rispettare gli orari e farli rispettare». In questa esperienza il giovane ufficiale dice di aver appreso come nel suo ruolo si debba sempre «essere attenti al dettaglio».

Anche per Rafaele Fadda la lontananza dagli affetti è stata una difficoltà da affrontare anche se «era un pensiero su cui avevo meditato». «Sicuramente all’inizio può sembrare difficile lasciare casa, ma d’altra parte posso dire di aver trovato una nuova famiglia in Accademia, ovvero quella dell’Una Acies, il motto degli allievi: tutti appunto ci consideriamo un’unica schiera di soldati sempre pronti a sostenerci l’un l’altro». Per il giovane di Gonnosfanadiga bisogna «essere disposti ad affrontare qualsiasi sfida e soprattutto farlo non pensando solo al proprio interesse ma a quello del gruppo». Così come Oscar Andres Abis consiglia ai coetanei che vogliano intraprendere la stessa avventura, «di non lasciarsi spaventare dalle difficoltà iniziali. L’Accademia è un’esperienza dura ma straordinaria, che forgia il carattere e poi apre tantissime opportunità».

L’obiettivo è quello di servire il Paese. Certamente lo si può fare in vari modi e i tre giovani ufficiali sardi hanno deciso di intraprendere un’avventura che inizia da una scuola ufficiali con centinaia di anni di storia e dove sono passati tanti militari che hanno lasciato un segno indelebile nella tradizione dell’Italia, alla ricerca della pace e per assicurare la libertà delle persone, dentro e fuori i nostri confini.

RIPRODUZIONE RISERVATA