«Noi, giovani, in campo per il nostro futuro» 

«L’ambiente? Certo che a scuola ne parliamo. Parliamo del nostro futuro». Andrea Bulloni diciassette anni il 14 aprile, lancia un messaggio ai coetanei ripartendo da una recente manifestazione a Siniscola. Al “Michelangelo Pira”, il liceo scientifico della Baronia, ha condiviso con i compagni più di un pensiero. «Difendere la Sardegna è un nostro dovere», dice con la normalità di chi ha iniziato a conoscere il mondo. «Questa è la nostra terra, è il posto dove siamo nati». Il sogno è diventare avvocato, la realtà è fatta anche di lezioni di vita imparate sul campo. «A modo nostro abbiamo compiuto una piccola rivoluzione, determinando una nostra linea sulla difesa dell’ambiente e facendoci sentire».

Siete piaciuti a tutti?

«Non proprio».

In che senso?

«Sui social ci hanno anche attaccato».

Chi?

«Dico la verità: ho letto più di una cavolata. Ma soprattutto una signora, l’unica a cui ho risposto, in un commento mi ha scritto: “Il piccolo principe si è svegliato adesso? Dov’era mentre i pastori protestavano?”».

Cos’hai risposto?

«Che il piccolo principe era in terza elementare a quei tempi. Purtroppo è il solito copione: non facciamo nulla e gli adulti ci contestano. Certo, non tutti, ma spesso è così. Ci mobilitiamo e comunque non è mai abbastanza».

Un messaggio agli adulti?

«Dico loro di avvicinarsi a noi e contribuire a difendere la Sardegna. Alla manifestazione davanti a scuola ci ha fatto piacere vedere anche genitori, zii e nonni. Tanti adulti sono venuti e ci hanno dimostrato solidarietà, rendendosi disponibili a sostenerci nella protesta. Abbiamo bisogno degli adulti. Vero che noi giovani siamo il futuro e possiamo dare una spinta. Ma chi deve agire oggi sono loro. Con la scuola dovevamo partecipare a un’iniziativa. Ma prima ci siamo informati, anche grazie a un professore che ci ha fatto vedere un video sull’impatto dell’eolico».

Cosa raccontava il video?

«Spiegava che la Sardegna non ha bisogno di altre pale e pannelli, visto che noi già produciamo un 40% di energia in più rispetto al nostro fabbisogno. Quel video ci ha anche fatto capire che il tentativo è trasformare la Sardegna nel caricabatterie d’Italia. Se l’energia serve pure al Nord, non ha senso che vengano sfruttate solo le regioni del Sud. L’assalto sta avvenendo anche in Puglia e in Sicilia, per citare le regioni dove è stato presentato il maggior numero di progetti».

Quindi a scuola cosa è successo?

«Con gli altri studenti ci siamo scritti nella chat che raccoglie i rappresentanti di classe e di istituto e abbiamo deciso di non partecipare all’iniziativa».

Il preside? Gli insegnanti?

«Ci hanno lasciato fare e noi abbiamo apprezzato moltissimo il fatto che abbiano considerato importante la nostra decisione. A nome di tutti ringrazio di nuovo il preside e i professori».

Come vi siete sentiti?

«Importanti. Forse per la prima volta ci siano sentiti calcolati. Abbiamo avvertito di non essere percepiti come i soliti giovani dormienti che si fanno comandare dalle mode. Siamo riusciti ad attivarci anche per far arrivare la nostra voce ai politici».

Da quanto ti interessi a questi temi?

«Dai tempi delle medie. In terza, per la tesina, avevo scelto come tema il terrorismo, compreso quello ambientale, cioè lo sfruttamento eccessivo della natura. Noi giovani non vogliamo che la nostra Isola venga sfruttata dalle grandi industrie, dalle grandi multinazionali che troppe volte sono venuti in Sardegna, hanno preso i finanziamenti pubblici e poi sono andati via. Non vorremmo che tra un tot di anni la nostra Isola si ritrovasse con impianti abbandonati. Il danno per l’ambiente e il paesaggio sarebbe enorme. Non siamo più disposti a farci mettere sotto, perché è sempre successo così. Anche in casa si è sempre parlato di queste cose».

La Baronia cosa rischia?

«Tra Olbia e Siniscola esiste un progetto che si chiama “Tibula energia”. Una società con sede a Milano vuole realizzare un parco eolico marino. Avrebbe, c’è scritto nel loro sito, una capacità energetica equivalente al consumo di 900mila utenze domestiche. In Sardegna siamo meno di un milione e 600mila abitanti in tutto. Non accetteremo che la costa nord-orientale, al pari di tutta la Sardegna, venga devastata».

Sei contrario alle rinnovabili?

«Per niente, questo deve essere chiaro. Io sono favorevolissimo allo sfruttamento del vento e del sole. Ma oggi non ci servono nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Poi si parla troppo poco di idrogeno, invece è un ‘ottima alternativa per la produzione di energia. Bisognerebbe seguire quello che sta succedendo in Germania, dove stanno investendo sulle centrali green a idrogeno, con il quale potremmo avere la totale indipendenza energetica, per di più attraverso una gestione pubblica. Insomma, tanta roba. Non sotto il controllo di multinazionali che lasciano rottami dopo aver preso i soldi, come ho detto prima».

L’ambiente è un tema di cui si parla tra giovani?

«È un argomento quotidiano nelle scuole. Personalmente ho iniziato a sentire a parlare di ambiente già alle elementari. Poi c’è stata Greta Thunberg, impossibile non seguirla. A scuola ci hanno fatto conoscere anche l’agenda Onu 2030».

Quali buone pratiche applichi nel tuo quotidiano?

«Spengo la luce quando esco da una stanza, non accendo i condizionatori se non servono. Non spreco l’acqua. E dal finestrino, non avendo ancora la patente, non siamo noi a lanciare i rifiuti. È un fatto di educazione, l’ambiente si rispetta».

Da grande cosa vuoi fare?

«Questa è la domanda più difficile. Da grande, una volta concluso il liceo, vorrei iscrivermi in Giurisprudenza per fare l’avvocato. Questo è l’obiettivo. Poi c’è il sogno nel cassetto».

Cioè?

«Vorrei avere un bel terreno con tanti animali. Sono il timbro della nostra terra. Io sono legato alla compagna. Un amore che mi hanno trasmesso i miei nonni. Hanno sempre avuto la vigna».

Cosa sai fare in campagna?

«Per ora ho un piccolo pezzo di terra. Con un mio amico abbiamo piantato alberi, ho fatto il mirto, ora stiamo iniziando una bella semina. L’obiettivo del prossimo anno è prendere un vitello».

Vivere in comunità piccole porta un maggiore attaccamento rispetto alla propria terra?

«Sì, decisamente. Nei nostri paesi ci conosciamo più o meno tutti. E se guardiamo la storia, anche Eleonora d’Arborea ha imparato ad amare il suo giudicato dal padre Mariano».

La Sardegna è tutta uguale per te?

«Per me non esiste nord, sud, est e ovest. Siamo tutti sardi e tutti dobbiamo proteggere e protestare per la nostra Isola».

Che messaggio ti senti di lanciare ai tuoi coetanei?

«Spero che tutti seguano la strada del nostro liceo: noi non vogliamo farci mettere i piedi da nessuno. Abbiamo capito anche quanto sia importante informarsi. Noi giovani per la Sardegna ci siamo».

