«Noi, giovani e belli a Poltu Quatu» 

Otto film nell’ultimo anno, una nuova stagione professionale e un libro scritto anni fa che potrebbe essere stato scritto oggi. Più un sacco di aneddoti e ricordi sulla Sardegna. «Da giovane ci venivo per fare il teatro cabaret a Baja Sardinia», ci racconta Andrea Roncato. «In cambio il proprietario ci offriva una settimana gratis in albergo, c’eravamo io, Boldi, Teocoli, Zuzzurro e Gaspare, e ti facevi le vacanze così. Non eri remunerato, ma potevi fare il figo per una settimana in Sardegna». Con questi e altri bagagli l’attore emiliano, classe 1947, si è raccontato ieri a Porto Cervo, ospite della rassegna “Porto Cervo Libri”. Partendo da “Ti avrei voluto”. «È ispirato al bambino che avrei voluto ma che non è mai nato», spiega Roncato, che dopo gli inizi col duo Gigi e Andrea in coppia con Gigi Sammarchi, con cui ha dominato la scena televisiva e cinematografica degli anni ’80, ha saputo reinventarsi ritagliandosi uno spazio tutto suo in tv e sul grande schermo.

Indimenticabile il suo Loris Batacchi capufficio pacchi di “Fantozzi subisce ancora”, che ingravida Mariangela Fantozzi, figlia del protagonista, il ragionier Ugo, per vincere una scommessa. E che gli ha ispirato un altro libro, dal titolo “Non solo Loris Batacchi”.

Partiamo da “Ti avrei voluto”.

«Per presentarlo ho pensato a una poesia, che è la lettera di un soldato al figlio che non può avere perché è costretto ad andare in guerra, dove morirà. Tema, ahimé, di stretta attualità: se non smettiamo di odiarci e di invidiare, sentimento che è alla base dell’odio, le guerre, in cui muoiono tanti innocenti, vecchi, bambini, animali, non finiranno mai. Stiamo distruggendo il mondo, e il paradosso è che noi adoriamo un dio che non vediamo, e roviniamo tutto quello per cui lo adoriamo senza vederlo».

Da dove nasce la sua fede?

«Papà, veneto, era sagrestano, la mia infanzia l’ho passata ai bordi della chiesa, i primi soldi li ho guadagnati suonando l’organo ai matrimoni: mi sono anche diplomato al conservatorio, e laureato in legge, ma una volta funzionava così, che ti dovevi dare da fare per arrivare. Non credo di essere un cristiano bravissimo, ma se prendo la strada sbagliata so tornare indietro per cercare quella giusta».

E con Loris Batacchi come la mettiamo?

«Che non sono solo Loris Batacchi, ma lo amo perché mi permette di prendere in giro nella maniera giusta certe debolezze di un uomo che si vanta di avventure che ha avuto solo nella sua testa. Posso ricordare quante auto ho avuto, ma non il numero di donne. Anche perché se riesci a contarle, o ne hai avute poche, o sei un cretino».

Soddisfatto della sua nuova stagione professionale?

«Moltissimo. Nell’ultimo anno ho lavorato tanto, ho fatto diversi film per la Rai, recitato accanto alla Capotondi e a Giuseppe Zeno, e sono stato diretto da Campiotti e Avati. Sono nato come comico, e adesso sono un attore che può fare anche parti comiche, che si addice di più alla mia età: a 30 anni puoi recitare la parte di quello che fa il cretino con le ragazze, a 70 sei patetico».

E la Sardegna?

«Una meraviglia: ospitalità, mare, cibo, paesaggi e un’atmosfera unica. Da sempre. Che tempi quelli dello Smaila’s di Poltu Quatu: la sera ci ritrovavamo a cantare, c’era Jerry Calà, ma anche Fausto Leali e i Pooh, e Valeria Marini, che era agli inizi ma era già diva. Erano anni sfolgoranti, in cui si faceva festa dalla mattina alla sera».

