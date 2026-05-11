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Il festival dei ragazzi.
12 maggio 2026 alle 00:09

«Noi giochiamo, noi leggiamo, noi scriviamo!» 

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Cominceranno gli alunni. Domani alle 11 in piazza Giorno del Giudizio. Urleranno in coro: «Noi giochiamo, non disegniamo, noi cantiamo, noi guardiamo, noi ascoltiamo, noi parliamo, noi leggiamo, noi scriviamo». Per tre giorni, da domani, e sino a venerdì, Perdasdefogu ospita la seconda edizione del Festivan dei ragazzi. Coinvolge 98 alunni, i docenti e le famiglie di Perdasdefogu. Organizza la Pro Loco all'interno della sedicesima edizione del festival letterario “SetteSere SettePiazze Settelibri” in programma a luglio. Rotto il ghiaccio, urlando al mondo la libertà di essere scolari, sei alunni delle medie leggeranno sei brani di libri scelti in collaborazione con gli insegnanti. «Vuol essere un inno all'importanza, spesso trascurata, della lettura e della scrittura che vanno difese e diffuse ogni giorno di scuola», dice il direttore artistico Giacomo Mameli, «più si legge, più scrive, più ci prepara a vivere in consapevolezza nella società della comunicazione, nel nostro MediaEvo». A confrontarsi per tre giorni con i ragazzi saranno la psicologa dell'infanzia Rosa Borgia con l'illustratrice Katia Zavalova, il percussionista Alessandro Melis, l'llusionista Sabina Savelli Fara, l’autrice-illustratrice Eva Rasano e lo scrittore Bruno Tognolini.

Chiuderà il festival un incontro della psicologa Rosa Borgia con i genitori degli alunni e gli insegnanti. Tra i tanti libri che verranno commentati “Nuccio” della Borgia, “Compiti per le vacanze” di Rasano e “Rima rimani” di Tognolini. Il festival dei ragazzi si collega al tema generale della rassegna che ricorderà Umberto Eco a dieci anni dalla morte, con la frase: «Non morirà il libro di lettura. Per questo motivo Foghesu allena buoni lettori.

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