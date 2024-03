«Noi, gattare, in servizio tutto l’anno» 

«Cocò? Presente. Ciuffetto? Eccolo. Dov’è Cicciottella? Là in fondo, sta arrivando con Fabrizia». L’appello si fa ogni giorno e la scena è spassosa. Al richiamo delle crocchette arrivano tutti, seppur alla spicciolata. Miagolando, scodinzolando e strusciandosi tra le gambe. Per ultimare l’operazione ci passa una buona mezz’ora, perché i gatti della colonia felina di Terramaini sono centodieci. Con altrettanti nomi.

Impossibile ricordarseli tutti? Niente affatto: per le gattare del parco pirrese è uno scherzo. Li sanno a memoria, non sbagliano mai. E come potrebbero? Quei mici per loro sono come figli. Se ne prendono cura da vent’anni. Procurano loro il cibo, le cuccette, le copertine. Provvedono alle cure veterinarie. Tutto a proprie spese. Un amore sconfinato. Ricambiato a suon di fusa.

Otto gattare

«Quando il parco è stato inaugurato, la colonia c’era già», rivela Anna Maria Cannas, 63 anni, insegnante di matematica in pensione, «ad accudirli c’erano alcune signore molto anziane che ad un certo punto non ce la facevano più». A prendere il loro posto, otto nuove inesauribili gattare. Oltre alle “storiche” Anna Maria, Laura e Delia, anche Pina, Giulia, Alessandra, Valentina e Ketty. Ma anche due uomini: Piergiorgio e Pino. Per un totale di dieci volontari.

«Facciamo i turni, altrimenti sarebbe impossibile», riferisce Laura Congiu, 62 anni, «il parco è vasto e la colonia è suddivisa in tredici postazioni». Nove sul lato di via Vesalio, due dalla parte di Monserrato ed altrettante al centro. «Alle postazioni abbiamo dato nomi. In piazza Aristogatti, vicino alla pizzeria, ci sono i Beatles. All’ingresso di via Vesalio i LaPola. Poi ci sono i Silvestrini, i Benjamini e così via». Il Re del parco è Cocò, 15 anni. Romeo era il più anziano (è morto da poco a vent’anni) ed era l’unico non sterilizzato: «Nessuno è mai riuscito ad acchiapparlo».

Operative tutto l’anno

Le gattare sono operative tutto l’anno. «Non li abbiamo mai lasciati soli, neppure durante la Pandemia. Avevamo l’autorizzazione». Quattro le note dolenti: gli abbandoni, gli investimenti, le troppe spese e i cani senza guinzaglio.

«L’estate scorsa sono stati abbandonati al parco 56 gatti! Molti li abbiamo dati in adozione, altri si sono integrati. Gli investimenti sono frequenti nel rettilineo tra la rotatoria e il canale». Per le spese si quotano. «Spendiamo in media 1.500 euro al mese solo in cibo. Una pipetta di antiparassitario ci costa 12 euro. E ne serve una per gatto. Se il Comune ci desse una mano non sarebbe male. E un solo custode per otto ettari di parco non basta».

