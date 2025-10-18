«Noi, figli e nipoti della “diaspora” desulese» 

Un ponte tra la montagna e la città, capace di ricostruire i legami tra le famiglie della “diaspora” desulese residenti nel resto dell’Isola e non solo. È questo l’obiettivo dell’associazione culturale Esulesos, costituita formalmente venerdì durante un’affollata assemblea a Sant’Eulalia.

Un’idea nata su iniziativa di alcuni anziani emigrati dal paese della Barbagia Mandrolisai, come Giovanna Liori e Mario Doi. «Vogliamo mappare i discendenti desulesi – racconta il presidente Alessandro Liori – e ricostruire i legami con le famiglie. Stimiamo siano circa 40mila tra prima, seconda e terza generazione».

Il censimento

L’associazione punta a realizzare un censimento, organizzare eventi a Cagliari e nei principali centri di immigrazione come Iglesias, Siliqua, Domusnovas, Nuoro e Olbia, a promuovere la cultura montana e i prodotti tipici. Secondo le prime stime, i discendenti desulesi sarebbero circa diecimila nel capoluogo, settemila a Iglesias, millecinquecento a Siliqua e tremila a Olbia. «Vogliamo valorizzare la cultura e le produzioni tipiche di Desulo – continua Liori – con una serie di incontri qui a Cagliari e nei principali paesi dove vivono i nostri compaesani. L’associazione conta per ora un direttivo, ma presto creeremo un’assemblea di soci: sarà il primo passo della campagna di tesseramento». L’obiettivo è anche quello di promuovere Desulo e la sua identità attraverso la partecipazione di poeti, scrittori e artisti originari del paese ma residenti in altre zone dell’Isola. «Organizzeremo eventi legati al territorio – spiega Liori – perché questo è il filo che ci lega alle nostre origini».

Essere desulesi

«Non c’è stato un anno in cui non sia tornato a Desulo, almeno una volta al mese – racconta Liori, nato a Cagliari ma profondamente legato alle sue radici montane – mio nonno è del paese, e ho sempre mantenuto i legami. Desulo rappresenta le mie origini. Anche nella quotidianità siamo sempre desulesi: manteniamo le tradizioni, e portiamo dal paese i nostri prodotti per sentirci a casa».

Alla serata di presentazione hanno partecipato tra gli altri il vicepresidente del Consiglio Regionale Giuseppe Frau, l’onorevole Salvatore Deidda, i sindaci di Desulo, Gadoni e Iglesias. Artisti come Enrico Frongia, Nicola Urru (che ha lavorato anche a La Scala di Milano) e il pittore Leo Pes hanno scandito l’evento con la loro musica e la loro arte. In chiusura il parroco di Domusnovas, don Marco Marcis, ha impartito la benedizione finale. «Desulo è le nostre radici – conclude Liori – e ovunque vada un desulese, porta con sé il proprio paese».

