«Noi, ex sindaci, siamo vicini a Manuela» 

In un unico tavolo il presente e il passato amministrativo del paese. Ieri, ad Arborea, gli ex sindaci si sono dati appuntamento in Comune per manifestare la loro solidarietà a Manuela Pintus, che pochi giorni fa ha riferito in Aula di aver ricevuto delle minacce di morte.

Tutti con la sindaca

Al centro del tavolo la sindaca, ai lati gli ex amministratori. L'idea di incontrarsi in Comune per “salutare” Manuela Pintus in un momento per lei particolare è stata di Giuseppe Costella, che ha ricoperto il ruolo di amministratore per 25 anni.

«Ho preso questa iniziativa per difendere Manuela Pintus: dobbiamo tutti starle vicini. Arborea non è un paese abituato a vicende di questo tipo. Spero che queste minacce non mettano a repentaglio la nostra serenità e la nostra libertà. Chi amministra sa che non è facile dare risposte a tutti». Carlo Giordano si è rivolto alla sindaca sottolineando «di trovarla abbastanza serena e sicura di sé nonostante l' accaduto: continua così». Pierfrancesco Garau: «Siamo seduti a un tavolo per discutere di una cosa che non avremmo mai voluto affrontare. La vicenda non va presa alla leggera, soprattutto perché è stata fatta nei confronti di una donna. Non bisogna vivere avendo paura di rientrare a casa. Amministrare è sempre stato difficile e lo sarà sempre di più: non è una vicenda da prendere sotto gamba. Mi auguro che le forze dell’ordine riescano a trovare il colpevole e che si arrivi a una punizione adeguata».

Il ricordo

L'ex sindaco Giovanni Marras ha invece ricordato quando, anni fa, aveva ricevuto alcune lettere di minaccia: «Io non avevo fatto annunci: i social non esistevano e forse anche per questo avevo affrontato la cosa in modo diverso, magari sbagliando». Ha ricordato anche quando erano state scoperte due bombe a casa di politici oristanesi: «In quegli anni ero parlamentare e per paura che potesse accadere qualcosa anche a me per due anni e mezzo ho vissuto con la polizia fuori casa, ero circondato da telecamere che di certo non avevo installato io. Non è stata una situazione facile. Purtroppo non sempre si riesce a soddisfare le richieste di tutti, come quelle di chi chiede una casa o un sussidio, anche se spesso sono indispensabili. Ma arrivare alle minacce di morte no».

«Bella sorpresa»

Manuela Pintus ha ringraziato i quattro ex amministratori per la loro vicinanza e solidarietà. «È stata una bella sorpresa - ha detto la sindaca dopo l'incontro - Ho gradito molto la loro presa di posizione: significa ricevere solidarietà da chi conosce quello che può accadere ai sindaci».

La solidarietà per la sindaca è come un balsamo «perché mi avvolge e mi restituisce parte di quella serenità che avevo perso». E ha ribadito ancora una volta che i sindaci devono amministrare con serenità e che, nel suo caso, la minaccia nasce da un contesto di disagio. Ha anche ricordato che il sindaco non sempre decide su tutto, come ad esempio l’assegnazione dei contributi per il pagamento di una casa.

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