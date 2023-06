«Noi, esclusi dagli eventi comunali»  

A Serramanna eventi e manifestazioni culturali si ripetono, nel rinnovato fervore della cittadina, ma dal parterre sarebbero esclusi i consiglieri di minoranza.

Il presunto sgarbo istituzionale è stato sollevato, in modo del tutto inatteso, nel corso dell’ultima seduta in Aula dalla consigliera del gruppo Serramanna Futura Barbara Steri. «Lo ribadisco ancora una volta, è una questione di educazione, noi della minoranza non veniamo mai invitati alle manifestazioni. Se si invitano i colleghi del gruppo di maggioranza si devono invitare anche quelli della minoranza, per tempo. Ci dispiace tanto perché anche noi rappresentiamo una parte politica, una parte della popolazione. Capita per tutte le manifestazioni: non ci invitate mai», ha sbottato Steri.

Gli eventi

Giocosport (500 bambini delle scuole pubbliche e private impegnati in una intensa, festosa, giornata sportiva), Monumenti aperti con dodici siti da visitare, la Festa dell’ospitalità in collaborazione con Intercultura che ha portato a Serramanna 29 ragazzi provenienti da tutto il mondo, Giornata mondiale della Terra, Giornata cittadina dedicata ai morti su lavoro: sono solo alcune delle iniziative organizzate a Serramanna nell’ultimo mese e che sembrano dividere il Consiglio, tra gli invitati (la maggioranza) e gli esclusi (la minoranza).

Le differenze

Il primo cittadino Gabriele Littera evita il muro contro muro. «Le manifestazioni indette dal Comune generalmente prevedono l’invito di tutti i consiglieri, quelle indette da soggetti terzi ed eventualmente patrocinate dal Comune hanno canali di pubblicizzazione definiti dall’organizzatore. Vi sono poi iniziative che hanno caratteristiche tali da non avere rilevanza pubblica o carattere pubblico per cui partecipano gli amministratori direttamente coinvolti per via delle loro deleghe ma non ci sono invitati di serie A o di serie B», è la replica di Littera.

Il regolamento

Sul caso interviene anche Carlo Pahler, consigliere di minoranza: «L’Amministrazione è solita organizzare eventi nella sala del Consiglio o di importante rilevanza per la collettività, senza mai condividerli e invitare la minoranza contrariamente a quanto previsto dal regolamento con i consiglieri. Sarà forse una strategia di Littera nel voler collaborare e comunicare? In genere è sempre molto attento alla comunicazione e ai social, tranne quando si parla di coinvolgere il lato politico». A fare rientrare la vicenda dei mancati inviti potrebbe essere, dopo la protesta della consigliera Steri, la chiamata doppia (via pec) per due eventi che si terranno il 9 giugno: un seminario sul Microcredito e La notte degli archivi.

