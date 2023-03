«Noi “esattori” senza voce in capitolo»  

«Noi non siamo mai stati contrari per partito preso all’imposta di soggiorno, ma non siamo d'accordo sul fatto che i proventi – nonostante intese contrarie – non siano spesi per il turismo, per potenziare servizi che rendono più accoglienti le località che la applicano. Ci piacerebbe una maggiore condivisione con i sindaci sulla destinazione dei fondi, dato che siamo gli agenti contabili, gli “esattori” per conto dei Comuni», dice il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca. «Il fatto è che gli incassi della tassa di soggiorno, al netto di qualche centro virtuoso, vengono impiegati per tappare i buchi delle strade, per organizzare sagre, e altre attività diverse. Chiediamo di rendicontare ma non tutti lo fanno».

Prosegue Manca: «Alcuni Comuni incassano cifre sostanziose, e alcuni stanno anche rivedendo al rialzo le tariffe, ma se poi l’incasso complessivo si riversa all’interno del bilancio comunale, più è grande la città più diventa insignificante. Se invece viene spesa per segnaletica, passerelle per disabili, accessibilità alle spiagge, linee di mezzi pubblici, allora diventa un vero valore per il turismo».

Altro problema è il sommerso: «Siamo sicuri che la paghino tutti?», prosegue. «Prendiamo ad esempio Cagliari, che ha 4mila posti extralberghieri e meno di 3mila alberghieri, i primi versano circa il 20% della somma totale, i secondi l’80%. Credo che i conti non tornino. Inoltre, ovviamente tutti gli stranieri la pagano con la carta di credito, e a nostro carico ci sono le commissioni. Insomma, a chi opera nel turismo rimane soltanto la parte peggiore». (cr. co.)

