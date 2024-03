«Noi e la carriera militare» 

A contraddistinguerli è la fierezza nell’indossare la divisa e l’orgoglio con cui hanno prestato giuramento all’Accademia militare di Modena. Venerdì 8 marzo, gli allievi dello scorso anno, i “volenterosi”, si sono lasciati alle spalle l’affettuoso e familiare epiteto “cadetto”, a prendere il loro posto nel 205° corso “Fierezza”, ci sono 149 nuovi allievi e allieve, di questi cinque sono giovani cadetti sardi.

Chi sono

Federico Maxia, arriva da Cagliari, si è diplomato alla scuola militare Nunziatella e in accademia sta frequentando il corso di studi per futuri ufficiali dell’Arma dei Trasporti e Materiali e del Corpo degli Ingegneri. «Avendo frequentato la scuola militare ho avuto l’opportunità di avvicinarmi all’Esercito sin dall’età di 16 anni. Mi sono appassionato a questa vita e così ho deciso di proseguire il mio percorso qui a Modena», ha detto Federico Maxia, «il giuramento è il momento più importante della carriera di un militare. L’emozione che provo è legata proprio al suo significato: l’impegno al servizio delle Istituzioni e l’adesione ai valori dell’Esercito».

Simone Barbagiovanni Minciullo è nato a Messina, ma il lavoro del padre lo ha portato a vivere la sua adolescenza a Cagliari, dove si è prima iscritto alla facoltà di ingegneria meccanica, ma il suo sogno è sempre stato quello di indossare la divisa. «Fin da piccolo vedendo mio padre, mio zio e mio nonno ho sempre avuto il desiderio di farne parte. Mi sono sempre rispecchiato nei valori che mi hanno trasmesso con il loro esempio. In particolare, mi ha sempre affascinato l’Esercito e le attività svolte quotidianamente a difesa dei cittadini in ogni contesto», ha detto il ventiduenne, che in Accademia frequenta il corso di studi dedicato agli allievi dei corpi tecnici. Insieme a loro anche Luca Matta di Decimoputzu, Lorenzo Mereu di Uta e Fabrizio Sanna di Sassari.

All’Arco della Pace di Milano, sabato, invece, hanno prestato giuramento gli allievi del corso “Fumi III”, che frequentano la prestigiosa scuola militare Teuliè nella città meneghina. Tra loro due sedicenni sardi: Edoardo Cavoli di Cagliari e Gabriele Lissia di Sassari. «È uno dei momenti più importanti della nostra vita, che rievoca importanti valori come dovere, lealtà, onore e fedeltà alle istituzioni. Il ricordo di questa giornata rimarrà per sempre vivo in tutti noi che abbiamo giurato», ha detto Cavoli a margine della cerimonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA