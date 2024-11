«Noi donne, tra violenza e potere» 

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” è il titolo dell’iniziativa del neo Centro commerciale naturale di Sanluri per la giornata contro la violenza sulle donne, tutta al femminine, fatta da donne per le donne. «In città – fa notare del resto il presidente, Giorgio Bulliri – sono le donne che occupano per la maggior parte posti di comando». C’è una donna, il maggiore Nadia Gioviale, alla guida della caserma dei carabinieri. Sono donne le dirigenti scolastiche Romina Dinardi e Cinzia Fenu, la presidente del Consiglio comunale, Roberta Casta, e quella della Pro Loco, Lauranna Fenu, la capostazione del soccorso alpino, Cinzia Meloni, la dirigente del centro lavoro, Monica Furcas, quella del Plus, Benedetta Santilli, molti funzionari degli uffici comunali, cinque su otto agenti della Municipale e diverse imprenditrici di spicco.

La manifestazione

L’appuntamento con la manifestazione è per lunedì alle 19 al teatro comunale: la guida della serata sarà la giornalista televisiva Alessandra Addari. A dare il benvenuto sarà il sindaco, Alberto Urpi: «Credo che le donne abbiano una sensibilità particolare. Il fatto che siano tante ai posti di comando mi fa piacere. Ringrazio il Centro commerciale che ci aiuta a combattere la discriminazione, il sessismo e la violenza sulle donne». L’imprenditrice e componente del direttivo, Daniela Musa: «In questa duplice veste, ho il dovere di sostenere la lotta contro il femminicidio e promuovere la sensibilizzazione su un tema urgente e tragico. Diamo voce a una causa che riguarda tutti noi». Valeria Pilloni, dell'azienda Su ‘Entu, osserva: «Nell’imprenditoria noi donne siamo in minoranza. I pochi posti di lavoro al femminile accentuano la violenza: si ha paura di denunciare e andare a casa. Bisogna affrontare il tema, parlarne spesso. Noi dell’associazione “Donne del vino” ce la stiamo mettendo tutta». Antonello Zedda ricorderà sua sorella Roberta, uccisa 21 anni fa durante il turno di guardia medica: «Non dimenticare per vincere».

Le reazioni

Dinardi, preside del Vignarelli, dice: «La nostra scuola è prevalentemente al maschile e questo ci impegna in progetti contro la violenza sulle donne. I ragazzi sono attenti, partecipano con interesse. Guardano le poche compagne con rispetto e dolcezza».

«Nell’ultimo decennio – riflette l’avvocata Antonella Marras – il fenomeno della violenza in genere è aumentato: la si subisce nel contesto della famiglia, del vicinato, e perfino sul posto di lavoro, anche se qui si tiene a sminuire per paura del licenziamento». Alessia Badino, presidente dell’associazione Zephirus e psicoterapeuta, suggerisce: «Mai trascurare i primi segnali». Conclude Roberta Casta: «Partiamo da questa iniziativa per riflettere e per lanciare un messaggio collettivo contro ogni forma di violenza di genere».

