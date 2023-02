«Noi, donne sole al comando» 

All’inizio, prosegue, «non nego che un po’ mi sono preoccupata, noi abbiamo 12 ettari di vigneti, non era una cosa facile». Invece le cose vanno avanti e vanno bene, «ho scoperto che stare in cantina mi piaceva moltissimo. Non mi accorgo nemmeno del tempo che passa, è tutto bellissimo: dall’arrivo dell’uva a tutto quello che c’è dopo. Forse le donne fanno più fatica a trovare lavoro ma di sicuro non hanno paura della fatica e dell’impegno. Il futuro, è l’accoglienza enoturistica, accoglieremo le persone in cantina, faremo degustazioni e racconteremo la nostra storia».

Rita Fois ha 57 anni e da 30 è alla guida, insieme alla sua famiglia, della Cantina Fois in via Garibaldi. «Ho iniziato a occuparmi della cantina quando avevo 27 anni» racconta, «prima avevo altre cose per la testa, non mi interessava. Tutto è nato con l’esperienza di Villa di Quartu quando insieme con Mariangela Perra ci è venuta l’idea di portare i vini di Quartu in tutto il mondo. All’epoca mio padre mi disse “Bene se ti vuoi occupare di vini, allora ti occupi anche della cantina”».

Ma poi ci sono quelle che ce la fanno. Quelle che magari dal niente si sono inventate un mestiere, quelle che si sono rimboccate le maniche e che hanno preso in mano le redini di un’azienda o che hanno avviato nuove attività tutte da sole. Sono donne coraggiose e in gamba, che anche tra mille difficoltà vanno avanti a testa alta.

I numeri non sono mai confortanti. Sono quasi sempre le donne a non trovare lavoro, ad avere sempre meno possibilità, a fare i conti con chi sbatte loro le porte in faccia.

La regina della cantina

L’artista del broccato

Sarah Paolucci 51 anni è invece un’artista. Con le sue mani crea opere d’arte che sono piccoli gioielli con il broccato sardo. «Ho fatto la scuola d’arte a Vicenza e tanti altri studi, ma non nego che fare quello che volevo fare qui non è stato facile all’inizio. Poi un giorno mi sono detta “ma io davvero cosa so fare e cosa voglio fare?”».

Ed è nata una bellissima idea: «Ho pensato di fare gioielli con il broccato perché volevo qualcosa che fosse fortemente legata al mio territorio e alle mie radici. Il territorio è la Sardegna, le radici sono Quartu». Dove adesso l’artigiana ha aperto anche un negozio in via La Marmora e nel contempo rifornisce diverse aziende: «Cosa abbiamo di prezioso dopo l’oro? Abbiamo il tessuto degli abiti tradizionali che io metto nei miei gioielli. Non nego che ci vogliono sacrifici, io ho pianificato il mio progetto e ce l’ho fatta».

L’imprenditrice

Mary Porta 64 anni, ne aveva 34 quando aprì il suo primo negozio di articoli da regalo e tanto altro, con grandi sacrifici. «Purtroppo un imprenditrice non ha i vantaggi dei dipendenti» dice, «non ci sono ferie, non ci sono riposi, né malattie. A volte non è facile, anche per me è stata pesante ma ce l’ho fatta».

L’ultima scommessa qualche anno fa è stata prendere in gestione Casa Olla in via Porcu, per riaprila al pubblico e farne un luogo di cultura dove organizzare mostre, eventi e tanto altro. La domus è inserita tra l’altro tra i siti dove ci si può sposare fuori dal Comune. «Casa Olla è stata un po’ una sfida perché non eravamo del mestiere. Non abbiamo iniziato in un buon periodo, c’era la crisi, però alla fine ce l’abbiamo fatta e devo ammetter che è una grande soddisfazione avere riaperto al pubblico una delle case campidanesi più belle della città».

