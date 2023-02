«Noi, donne guerriere» Di Marco e Nanni  da oggi in tour isolano 

Battersi per i propri ideali è un atto di grande coraggio. E sono state tante le donne che, nel corso della storia, si sono fatte portavoci di istanze quali la libertà, l'uguaglianza e la difesa dei propri diritti troppo spesso negati. Attorno a tutto ciò ruota “Donne Guerriere” spettacolo con protagoniste Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, una produzione Teatro Popolare d’Arte, che sarà oggi alle 21 al Cineteatro ad Olbia, domani al Teatro Civico Oriana Fallaci di Ozieri e il giorno seguente al Teatro Comunale di San Gavino, sotto le insegne della stagione de La Grande Prosa del Cedac.

Musica popolare

L’opera è incentrata sul vissuto intenso e sul rapporto con la musica popolare e la città di Firenze di due artiste quali Rosa Balistreri e Caterina Bueno, con la regia di Gianfranco Pedullà e le musiche raffinate di Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. «Rosa Balistreri e Caterina Bueno sono accomunate dal fatto di non essersi mai adagiate e dall’aver ribaltato il destino che per loro era stato scritto», spiega Ginevra Di Marco a cui è stato consegnato il Premio Maria Carta nel 2016. «La loro arte è un atto politico, perché portatrice di scelte e perché rappresenta una ferrea presa di posizione: erano due donne di grande fascino intellettuale, dalla parte degli ultimi. Due luci che possono illuminare la nostra strada».

Sul palco

Un’esperienza stimolante per la Di Marco che, al suo debutto come attrice, ha cercato di abbracciare appieno quella forza evocativa e suadente che contraddistingue il teatro. «Sia nel canto che nella recitazione», aggiunge, «ciò che emerge è l’emozionalità; non possiamo fare a meno dei sentimenti e dell’intensità che trasmettono». Intensità e sentimenti: i capisaldi di Luigi Tenco i cui brani più iconici sono stati rielaborati nell'ultimo disco della cantante fiorentina “Quello che conta” uscito tre anni fa. «Il pezzo che sento più mio di Tenco è “Lontano, lontano” con quel pathos che cresce strofa dopo strofa arrivando a travolgerti. Di lui ho sempre amato il suo essere schivo e profondo e, soprattutto, la sua forza nel non piegarsi mai davanti all’ipocrisia».