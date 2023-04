«Noi donne e il coraggio di lottare» 

Ha dedicato la sua vita a difendere i diritti dei più deboli, in particolare delle donne. Agnese Liscia Mancosu, 96enne di Guspini, ha sempre partecipato attivamente alle lotte operaie anche in periodi difficili come quello fascista. Per incontrare le donne e sensibilizzarle sui loro diritti, la porta della sua casa era sempre aperta: da qui la scelta di dedicarle il video “Agnese si racconta”, curato dalla lega Spi Cgil e Auser di Guspini, una testimonianza da consegnare alle giovani generazioni, per non dimenticare un parte importante della storia del paese.

Su più fronti

Nel corso della vita ha collaborato con “Noi Donne”, rivista storica fondata nel 1944 che racconta di attività, conquiste e movimenti femminili. Ha, inoltre, fatto parte del gruppo dirigente dell’Udi (Unione donne italiane) di Cagliari, lavorando con docenti universitarie come Bianca Sotgiu e Nereide Rudas. Nel ‘59 si è iscritta al Pci. Agnese è stata anche una bracciante agricola: non ha terminato il suo percorso scolastico perché per necessità dovette lavorare in campagna. Ma grazie alla sua tenacia, in età adulta, già sposata e madre di quattro figli, si è iscritta a un corso serale per conseguire la licenza elementare. Nella sua vita anche un trascorso da subagente assicurativo.

I ricordi

Tante le azioni messe in campo per rivendicare i diritti dei cittadini, tra questi anche quello all’assistenza sanitaria. «La paga della levatrice – racconta Agnese Liscia Mancosu – era un carro di legna o 5mila lire, non esisteva l’assistenza medica nemmeno durante il parto». Nel 1961 lo sciopero dei minatori: 17 giorni di occupazione della miniera che coinvolsero tutto il paese. Ricordando quel periodo della sua vita, Agnese dice: «Noi donne ci davamo coraggio l’una con l’altra. Parlare e comunicare significava aiutarsi a prendere coraggio per raggiungere i propri diritti». Tutte azioni che hanno lasciato il segno. Ne è convinta Luisa Mancosu, sua figlia: «Grazie a mia madre sono una femminista, mi ha insegnato ad amare le donne e a desiderare il cambiamento». Venerdì, nella sede Auser di via Togliatti, Agnese ha presenziato alla proiezione della sua video intervista. Lei, che ora vive a Cagliari con le figlie, è tornata nel suo paese natale e durante la serata – al microfono – ha ammesso con un filo di commozione: «Mi manca tanto Guspini».