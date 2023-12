«Noi, donne di corsa sui tacchi» 

Una corsa sui tacchi come simbolo delle tante difficoltà e delle numerose forme di violenza che le donne incontrano nella vita di tutti i giorni. Ieri mattina piazza Marconi ha ospitato un’originale competizione organizzata dalla commissione comunale per le pari opportunità e dall’associazione “Atletica Podistica San Gavino” in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano.

La sfida

A darsi battaglia con ai piedi un tacco di almeno sette centimetri sono state diverse donne suddivise in alcune batterie mentre nessun concorrente maschile si è messo in gioco. Nella finalissima è arrivata al primo posto Barbara Collu, presidente della commissione comunale delle pari opportunità: «Sono molto soddisfatta per la manifestazione e auspico che in futuro possa avere anche un maggiore coinvolgimento. La partecipazione è stata molto significativa e festosa anche da parte di chi i tacchi li ha indossati solo per l’occasione. È la metafora della vita delle donne, di corsa e in equilibrio. Il prossimo obiettivo è veder correre gli uomini sui tacchi sul tappeto rosso».

Il podio

In seconda posizione è arrivata Francesca Loriga e terza l’assessora alle pari opportunità Silvia Mamusa. «Abbiamo partecipato – spiega quest’ultima - con tante donne e sperimentato la difficoltà "fisica" nella competizione sui "tacchi". È stata un'esperienza simbolica che ha evidenziato le difficoltà per le donne che si confrontano nel mondo lavorativo e nella società in una condizione di maggiore difficoltà, dovendo, nonostante tutto, riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Speriamo di ripetere quest’evento con il coinvolgimento anche degli studenti e delle studentesse».

Tra le partecipanti è giunta quarta Cristina Piras: «Non tutti abbiamo palchi e grande pubblico, quindi ho partecipato con divertimento e coscienza, felice di fare la mia parte». Ha partecipato anche l’assessora Giusy Chessa: «La corsa sui tacchi ha carattere simbolico, vuole essere un momento di riflessione per tutti, soprattutto in questo periodo molto brutto per le donne, spesso vittime di violenza, maltrattate e private dei loro diritti. Riflettere su questi temi e avere sempre la forza di stare in equilibrio, la forza di denunciare e gridare al mondo il proprio stato, insieme, la forza di rialzarsi e di superare le difficoltà familiari, personali e professionali, aiuta non solo le donne a costruire una società migliore».

