«Noi dimenticati dal Comune» 

«Noi contattati dall’amministrazione comunale per discutere di eventuali agevolazioni? Mai, nella maniera più assoluta». In piazza Manno, dopo il via libera all’integrazione del regolamento che introduce una riduzione della Tarip per le attività commerciali con sede nelle zone interessate da cantieri la cui durata è superiore ai 6 mesi, c’è chi mette i puntini sulle “i”. Nel mirino l’intervento in aula del primo cittadino, Massimiliano Sanna, che durante il dibattito sul punto all’ordine del giorno ha assicurato: «Da subito ci siamo confrontati con i commercianti per andare incontro alle difficoltà evidenziate. Tutti insieme abbiamo trovato questa formula». Per Luciano Vacca, titolare del panificio (da oltre un anno con vista su scavi e recinzioni) «quell’affermazione è da considerarsi totalmente priva di fondamento».

La polemica

Il perché lo spiega in una nota che lascia intravedere tutto il disappunto per un disagio più volte manifestato e finora mai realmente preso in considerazione. «Se le “difficoltà evidenziate” riguardano i disagi per i ritardi nei lavori per la realizzazione di opere appaltate dal Comune che abbiano una durata di oltre sei mesi consecutivi, e quindi comprensiva indubbiamente della attuale situazione in piazza Manno, si deve precisare che, con assoluta certezza né il sindaco né altri rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno mai contattato i rappresentanti del panificio Nino Vacca – osserva il commerciante - né c’è mai stato un confronto che riguardasse espressamente qualsiasi proposta del Comune per discutere di eventuali agevolazioni, né insieme è stata trovata alcuna formula». Vacca parla per sé, anche se aggiunge che quanto precisato «con sufficiente ragionevolezza debba intendersi valido anche per tutti gli altri commercianti della piazza e delle vie limitrofe».

I disagi

Nessuna convocazione, né richieste di contatto, secondo l’esercente che da mesi, assieme ai colleghi delle attività commerciali e ai residenti della zona, denuncia una situazione ormai al limite. Un malessere che, nei giorni a ridosso della Sartiglia, era stato affidato ad uno striscione che ancora campeggia al primo piano della palazzina sopra il panificio con la scritta “Noi in piazza Manno dimenticati da tutti”. A novembre, quando a ricoprire l’incarico di assessora alle Attività produttive era ancora Rossana Fozzi, erano state prospettate eventuali “forme di compensazione” per i negozianti penalizzati dal cantiere. Poi il silenzio. «Le poche occasioni di interlocuzione - va avanti Luciano Vacca - sono avvenute, insieme ad altre persone coinvolte nei disagi (commercianti e residenti), solo in seguito a lunghe e faticose richieste di incontro che mai hanno riguardato l’argomento legato al risarcimento economico derivante dai ritardi dei lavori, argomento per il quale è stata inviata da alcuni commercianti di piazza Manno tramite Pec una richiesta di contatto alla quale il Comune non ha ancora dato risposta».

