«Noi di nuovo insieme Ma sì, lo sappiamo: è un ritorno.. sgradito!» 

Musica, spettacolo e simpatica verve. Gli Elio e le Storie Tese arrivano in Sardegna con due date del loro spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”, domani al Massimo di Cagliari e dopodomani al Comunale di Sassari. Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa, che chiedono: «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?», gli Elii tornano nei teatri con uno spettacolo, diretto dal regista Giorgio Gallione, che porta in scena il meglio della loro ispirazione, tra canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, il tutto al servizio di un racconto sorprendente, che incrocia senza soluzione di continuità metodo e follia, genio e sregolatezza.

Lo spettacolo

“Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. «Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo», racconta Gallione. «Uno sberleffo ironico e autoironico, dove il Riso o il Comico non sono mai digestivi, ma piuttosto sovversione del senso comune, strumenti del pensiero divergente, ludica e ragionata aggressione alla noia. Uno sguardo beffardo ed esilarante che attraverso la musica e le canzoni crea divertimento, spiazzamento e stupore… perché, dice il poeta, senza lo stupore c’è soltanto l’ovvio».

Un ritorno sgradito

E di ovvio gli Elio e le Storie Tese non hanno mai fatto nulla, nemmeno questo ritorno, sgraditissimo, come recita il manifesto dello spettacolo, che riporta sul palco, ancora una volta insieme dopo lo scioglimento del… boh, si è capito poi quando, anzi, se si sono mai realmente sciolti? Ad ogni modo, lo show riporta sul palco Elio, Faso, Cesareo, Christian Meyer, Vittorio Cosma, Jantoman, Paola Folli e Mangoni. «C’eravamo un po’ rotti le scatole di non fare niente e abbiamo pensato che sarebbe stato bello ritornare sui palchi. Siamo da sempre motivati da uno spirito goliardico e da un grande desiderio di fare delle canzoni complicate con testi spiritosi. E perché lo facciamo? Sostanzialmente perché ci fanno ridere, perché mentre le componiamo ci divertiamo molto».

Resilienti

Un divertimento mai fine a se stesso, una paradossale miscela di surrealismo ed iperrealismo. Grotteschi, nell’unione di comicità e virtuosismo, ma sempre attuali ed estremamente ficcanti, gli Elii aggiungono: «Siccome non sapevamo molto bene cosa significasse il termine “resilienza”, ma lo sentivamo continuamente pronunciare, ci siamo informati e abbiamo capito che volevamo farlo nostro. Il fatto di perdere anche l’ultimo dente e invece di disperarci, cercare di riavvitarlo è la nostra forma di resilienza, andiamo avanti con un dente solo, ma daremo il meglio. Sarà un concerto teatrale con uno sguardo beffardo sull’attualità. Ci saranno le nostre canzoni, incursioni surreali, tante parrucche, speriamo qualche applauso, magari qualcuno che si commuove».

Ma che storia!

A ridere saranno anche loro, «è l’ingrediente fondamentale dopo 40 anni di lavoro insieme». Nata sui banchi del Liceo Scientifico Einstein di Milano fra il ’75 e l’80, dopo la gavetta nei locali milanesi, tra cui lo Zelig, la formazione ha raggiunto il grande pubblico nel ’96, seconda classificata e Premio Mia Martini a Sanremo con “La terra dei cachi”. Best italian act agli European Music Awards di MTV nel ’99, gli Elii all’Ariston torneranno altre due volte: nel 2013 con “La canzone mononota”, secondi e pluripremiati, e nel 2018, gloriosamente ultimi, con “Arrivedorci”. Ma quella degli EelST è una storia fatta soprattutto di live e di dischi indimenticabili, come “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”, “Italyan, Rum Casusu Çikti”, “Cicciput”, dedicato, tra gli altri, al compianto polistrumentista del gruppo Feiez, e l’eccellente “Figgatta de Blanc”.

RIPRODUZIONE RISERVATA