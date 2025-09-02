VaiOnline
Il partito.
03 settembre 2025 alle 00:34

“Noi di Centro”, l’avvocato Aste sarà il nuovo coordinatore regionale 

Il segretario nazionale di “Noi di Centro” Clemente Mastella ha nominato Gianluca Aste nuovo coordinatore regionale del partito in Sardegna.

Lo comunica una nota del movimento, spiegando che «Aste, avvocato patrocinante in Corte di Cassazione e iscritto all'Ordine professionale di Cagliari, ha assunto difese in importanti procedimenti penali, di grande rilevanza mediatica, concernenti reati ambientali e contro la Pubblica amministrazione».

Inoltre, l’avvocato Aste ha «assunto la difesa di Società, Enti e Società che erogano pubblici servizi, in regime di appalto e/o convenzione, chiamati a rispondere ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in tema di responsabilità penale degli enti», e, ancora, è stato «presidente del consiglio d’amministrazione della Fondazione Film Commission Sardegna dal 2019 al 2024».

