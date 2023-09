«Noi determinanti per vincere le prossime Regionali» 

«Saremo determinanti per vincere le prossime Regionali». Lo dicono i rappresentanti del grande Centro che ieri hanno illustrato il programma politico «per una Sardegna sovrana». Determinanti per il centrodestra, evidentemente, considerato che nessuna delle sigle centriste è disposta a stringere accordi col M5S. Alla presentazione dei dieci punti del documento c’erano Stefano Tunis e Antonello Peru di Sardegna al Centro 20Venti, Giuseppe Luigi Cucca di Azione, Giovanni Satta di Uds-Alleanza Sardegna, mentre era assente Attilio Dedoni della nuova Dc. Presente invece l’Udc, con la consigliera Alice Aroni. A stretto giro, tuttavia, il coordinatore regionale dello scudo crociato Andrea Biancareddu ha chiarito che «l’Udc non ha stretto accordi con nessuno ed è, al momento, in fase di interlocuzioni con soggetti di centro e di centrodestra che non sono ancora concluse»

Contraccolpi

Satta ha colto la palla al balzo per annunciare le dimissioni dal Psd’Az. Del resto non potrebbe fare diversamente, considerato che in serata la segreteria nazionale del partito dei Quattro Mori ha fatto sapere che «al di fuori del perimetro del Psd’Az non ci si può fregiare del titolo e della storia del sardismo. Apprendiamo che Satta, eletto nelle nostre liste, sta fattivamente lavorando alla costruzione di una nuova formazione politica. Atteggiamento che comporta l’espulsione diretta del tesserato e di quanti con lui collaborano a questo fine antagonista e ostile al sardismo». Allo stesso progetto di Satta collabora Franco Mula, altro consigliere del Psd’Az. Tornando al grande Centro, Cucca ha spiegato le ragioni dello stare assieme: «Condividiamo l’idea di unificare al centro diventando forza attrattiva, potremmo essere determinanti nella scelta del candidato governatore». Il cambio di passo indicato nel programma è legato alla realizzazione di dieci obiettivi: sovranità istituzionale, economico-produttiva, alimentare, dei territori, culturale, nella mobilità, energetica, digitale, monetaria-locale e in relazione alla sanità. «Vogliamo essere padroni a casa nostra», ha sottolineato Peru, ricordando che il grande centro non accetterà che il candidato presidente del centrodestra sia imposto da Roma.

«No a decisioni dall’alto»

Lo stesso Giovanni Satta ha ribadito la contrarietà ad accettare decisioni dall’alto: «Siamo fondamentali per arrivare al 51%, quindi non possiamo pensare che il presidente sia scelto fuori dall’Isola. Ci proponiamo come nuova linfa per una coalizione, il centrodestra, che negli ultimi mesi ha sofferto tanto».Tunis, infine, ha dichiarato che « i leader nazionali, come pure i locali , sbaglierebbero se decidessero di ignorare la nostra formazione ». (ro. mu.)

