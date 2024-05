«Noi dell’Avis al servizio dei cittadini» 

Grande festa per la sezione Avis di Paulilatino che taglia il traguardo dei 30 anni di attività e continua a essere una realtà importante nell’Isola contribuendo a contrastare la carenza di sangue. Oggi conta 240 donatori (ai quali si aggiungono 20 collaboratori) e garantisce una raccolta di sangue al mese. E i numeri parlano chiaro: nel 2023 sono state raccolte 340 sacche di sangue, dato in linea con quello dell’ultimo decennio.

L’inizio

«L’Avis a Paulilatino è nata con uno scopo preciso: la nostra comunità aveva adottato due ragazzi, i cui familiari sono di origini paulesi, che facevano trasfusioni ogni 20 giorni. Negli anni Ottanta si era quindi creato un gruppo di persone che abitualmente andava a Cagliari a donare. Noleggiavamo un pullman e si partiva tutti insieme», racconta il 66enne Bruno Floris, attuale presidente dell’associazione. «Nel 1994 si è deciso di istituzionalizzare la raccolta sangue e di aprire una sede a Paulilatino. Alla prima riunione era presente l’allora presidente provinciale, Gianni Picciau. All’epoca in zona c’era solo la sezione di Ghilarza che si appoggiava all’ospedale, dove sempre nel 1994 è nato il Centro di raccolta sangue».

L’attività

«Il Comune ci concesse i locali dell’ex mercato, poi una casetta nel centro storico che, con il contributo della Fondazione di Sardegna, abbiamo ristrutturato – racconta Floris – Il primo anno della nostra fondazione abbiamo fatto 4 raccolte per un totale di un centinaio di sacche. Poi questi numeri sono cresciuti e ora siamo 260. Si va dai 18 ai 70 anni, limite massimo d’età per donare».

«Grande impegno»

«Rispetto agli inizi non è cambiato molto: l’impegno ci è sempre stato -sottolinea il presidente – Forse oggi lo si vive più come qualcosa di quotidiano e non come un atto quasi di eroismo. Ci siamo sempre posti come principio, oltre che quello delle donazioni, favorire l’aggregazione sociale, partecipando attivamente alla vita del paese». E infatti sono tanti gli eventi promossi dall’Avis: passeggiata ecologica annuale, Avis sotto le stelle ad agosto, iniziative per Natale e carnevale. Momenti che hanno portato altre persone ad entrare nel mondo dell’Avis e spesso genitori donatori hanno trasmesso ai propri figli il desiderio di donare.

La festa

Il 7 giugno si festeggia il trentesimo anno della fondazione. Dopo la messa in programma alle 18, si prosegue con il taglio del nastro al “Giardino del donatore”. «Abbiamo avuto la possibilità di recuperare un vecchio orto di una casa signorile di proprietà comunale, realizzando un lastricato di 180 metri quadri dove sarà possibile proporre eventi di vario tipo, uno spazio a disposizione della comunità», conclude Floris.

