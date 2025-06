«Noi del club delle freccette, dallo svago all’agonismo» 

Quasi un anno fa a Quartucciu nasceva una nuova realtà, fatta di bersagli e di amicizia. Il Dart Club Cagliari è stato fondato a luglio 2024 per promuovere il gioco delle freccette, ancora poco diffuso in Sardegna, ma che oggi guarda al futuro con una mira ben salda, forte della crescita degli ultimi mesi. A idearlo è stato un gruppo di appassionati ex membri del Dart Club di Decimomannu.

Il nome "Cagliari" è stato scelto per rappresentare l’area metropolitana, ma la sede operativa è in via Don Minzoni, a Quartucciu, nella palestra comunale, dove c’è anche la scuola che il club ha fondato per insegnare ai neofiti e che attualmente conta una decina di iscritti, tra cui 4 bambini e ragazzi tra i 9 e i 16 anni. Le attività si tengono ogni sabato dalle 16 alle 21. Il club in generale, che si appoggia all’Asd Game Shot, conta una cinquantina di iscritti.

«Tutti sono benvenuti», dice il presidente Andrea Cappai, quartuccese, «anche chi è alle prime armi. Con il team agonistica, in un solo anno abbiamo partecipato a vari campionati. Siamo stati al regionale svoltosi a Bonorva l’ultimo weekend di maggio». Tra loro ha gareggiato il quartese Roberto Ambrosini, con Cappai uno dei fondatori del club, di cui è anche il più “anziano”: 59 anni. C’è ottimismo sulla crescita del gruppo: il numero di partecipanti è in aumento, con giocatori sia regolari che occasionali.

Manuel Mura vive a Cardedu e per motivi di distanza può andare a Quartucciu solo ogni due settimane. Anche la sua passione è nata durante la pandemia, «grazie al tempo trascorso a casa e alle partite giocate coi colleghi di lavoro. Il gioco richiede poca azione fisica, che consiste nel lancio della freccetta verso il bersaglio. La parte più complessa è quella mentale, ovvero il calcolo dei punteggi». Il club punta a coinvolgere sempre più giovani e a formare una squadra femminile. Attualmente, infatti, le donne iscritte sono 8, una di loro è Melania De Martino. «Da bambina giocavo già a freccette, ma senza conoscere le regole, semplicemente cercando di colpire il centro rosso. Poi mi sono appassionata gradualmente e ho deciso di iscrivermi al club di Quartucciu quando è stato fondato. È un gioco impegnativo mentalmente ma stimolante dal punto di vista mentale, aiuta a gestire l’ansia».

A Bonorva il Dart Club di Quartucciu ha avuto tre suoi membri classificati ai primi tre posti della finale uomini: Cappa, Mura e Simone Loddo, e due donne ai primi due posti della finale femminile: Roberta e Deborah Ambrosini. Risultati eccellenti per un club nato da quasi un anno. Il 21 e 22 giugno saranno ai campionati italiani di singolo e doppio a Riccione e sperano di replicare il successo di Bonorva.

