«Noi, custodi delle api in difesa della natura» 

Per il comparto dell’apicoltura asseminese si apre una stagione magra. Imprenditori e appassionati devono fare i conti con problematiche quali siccità e taglio indiscriminato di alberi, utilizzo eccessivo di pesticidi in agricoltura, patogeni animali e parassiti vegetali. Il tutto a discapito di quantità e qualità: «Rispetto agli anni Novanta – racontano Giampaolo Piras, 70 anni, e la moglie Olga Bert, 68 – la produzione di miele di eucalipto, il più versatile e richiesto, in Campidano è diminuita di circa il 90 per cento. Inoltre quest’anno si produrrà pochissimo miele di arancio, millefiori, cardo e sulla». Nel ‘92 Giampaolo e Olga hanno avviato la loro azienda ad Assemini. Già da tempo si dedicavano all’apicoltura per hobby: «Abbiamo trasmesso la passione ai figli e a nostra nipote. Lavorare nella natura è un privilegio di cui siamo grati. Per i giovani di oggi è difficile avviare un’attività di apicoltura perché la burocrazia è tanta».

In missione per il pianeta

Nonostante le difficoltà gli apicoltori locali si impegnano quotidianamente in una causa che ha tutto il sapore di una missione: preservare un insetto al quale il pianeta deve il 35 per cento del cibo totale prodotto grazie al suo ruolo chiave nel processo di impollinazione.Ne parla Anna Montisci, 53 anni, titolare dell’azienda apistica “L’albero della vita”: «Mio padre era apicoltore e mi ha trasmesso la passione per le api che producono un alimento con proprietà antibatteriche, antinfiammatorie ed emollienti». Per lei, stare in mezzo alla natura è una terapia e l’importanza di preservarla si unisce a un impegno più ampio: «Ho aderito al Sartimieri Orphanage Project con il quale si aiutano i bambini dell’Uganda sostenendo la nascita di un apiario per il loro sostentamento». Tanti i progetti, anche a livello locale: domani, dalle 17 alle 18,30, nell’oratorio di San Pietro, terrà un laboratorio per insegnare ai bambini la realizzazione delle candele partendo dalla cera d’api.

Educare e sensibilizzare

Flaminia Farci, 39 anni, è apicoltrice e ceramista: «Bee.Flow – racconta – è un progetto che si è evoluto negli anni. Sono una custode delle api e non una commerciante di miele. L’apiario rappresenta un mantra che fa da veicolo ai cinque sensi e ha una funzione rigenerante. Il miele arriva dopo. Osservo il fascino dell’alveare e focalizzo l’attenzione sulla sua organizzazione. La ceramica è uno strumento per portare il mio messaggio e ricordare che si deve prestare attenzione al mondo delle api, insetti intelligentissimi. Nelle ceramiche richiamo colori e linee ispirate all’apiario».

Le sue figlie sono state la sua ispirazione: «Mi occupo di laboratori itineranti – spiega Flaminia – e nelle scuole dell’infanzia e primarie di Assemini. Il prossimo anno scolastico sarò presente al BeePark, nel Parco di Molentargius. Lo scopo è educare e sensibilizzare i bambini alle tematiche ambientali tramite attività educative e ludiche».

