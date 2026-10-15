Noi, così “Ostinati e contrari” a Samatzai 

Prende il via oggi a Samatzai la quarta edizione de “La LEGGEREzza del Male. Navigare tra le emozioni”, il festival Internazionale sull’educazione sentimentale. Dopo l’anteprima estiva con Piergiorgio Pulixi, la rassegna torna con otto giornate di appuntamenti: 16, 17 e 18 ottobre e 14, 20, 21, 22 e 25 novembre. In programma presentazioni di libri, incontri, spettacoli, cinema, musica, laboratori, mostre e attività rivolte alle scuole. «Il festival rappresenta un’importante occasione per la comunità di incontrare autrici, autori e protagonisti del mondo culturale, attraverso un programma che intreccia letteratura, arte e momenti di condivisione», spiega il sindaco Enrico Cocco.

Quest’anno, accanto all’indagine sui sentimenti, sulle fragilità umane e sulle situazioni di disagio, il festival rivolge uno sguardo particolare ai diritti civili e all’impegno politico necessario per la loro tutela e il loro riconoscimento.

“Ostinati e contrari” è il tema scelto per il 2026. Un richiamo al coraggio di andare controcorrente, alla libertà di pensiero e alla capacità di non restare indifferenti. «Attraverso libri e testimonianze, il festival affronterà temi che riguardano da vicino la vita delle persone: le emozioni, le relazioni, i diritti civili, la violenza, la memoria e le difficoltà del nostro tempo», aggiunge Claudia Sanna, assessore alla Cultura.

Oggi il via in piazza Primo Maggio con Massimo Baraldi e il libro “Sconfinamenti. Storie dal carcere in libertà”. A seguire, protagonista sarà lo scrittore e rapper Kento, prima con un'intervista a cura del gruppo di lettura coordinato dalla cooperativa Controvento, poi con la presentazione di Con una pistola alla tempia. La serata si concluderà con il concerto di Kento e Mad Simon. Domani si parte con un laboratorio dedicato agli anziani, curato da Irene Monge alla Comunità Alloggio Caterina Ecca. Nel pomeriggio Karola Cappai e Maria Bernardetta Cabras presenteranno “Cammino per la vita. Con l'autismo tra gli 88 templi di Shikoku”, mentre Giulio Neri racconterà “Dei fiori che rinascono”. In serata sarà proiettato il film “Mia”, un film di Ivano De Matteo. Dopodomani spazio alla scoperta del territorio con un trekking letterario e la presentazione di “Padre Natura” di Ilenia Perra. Nel pomeriggio, al Monte Granatico, gli incontri con Davide Piras, autore di “Femmenella”, e Paolo Picchio, con “Le parole fanno più male delle botte”.

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