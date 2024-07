«Noi competitivi, pronti per l’opposizione» 

Ha affrontato per la seconda volta consecutiva il ballottaggio contro Tomaso Locci. Nonostante abbia perso di nuovo, Valentina Picciau si dice orgogliosa di essere riuscita a recuperare quasi duemila voti rispetto al primo turno grazie anche all'apporto del Campo largo, che si è formato proprio in occasione del ballottaggio. Non l'ha spuntata di poco: lo scarto tra i due è stato di soli 185 voti.

Dopo una pausa di qualche settimana per smaltire la delusione e ricaricare le energie, ora è pronta a fare la sua opposizione al Locci ter in Consiglio comunale (la prima seduta è stata convocata per venerdì 19 luglio alle 18.45).

Si aspettava un risultato migliore al ballottaggio?

«L'aspettativa era di ottenere proprio un risultato attorno ai 4000 voti ed è quello che è successo. Non avendo potuto procedere uniti sin dal primo turno come Campo largo, ma avendo io preso più voti rispetto alle mie liste, siamo stati competitivi. Il risultato ottenuto, a prescindere da quello che è stato l'esito finale, certifica l'ottimo lavoro fatto come consigliera di opposizione negli ultimi cinque anni insieme ai colleghi del gruppo Pauli Monserrato-La Svolta a cui appartenevo in Consiglio ».

Cosa pensa sia andato storto che poi ha fatto vincere Locci?

«Quando si perde di un punto percentuale non si può recriminare quasi nulla, è frutto di una casualità. Poi tutto è perfettibile. La nostra è stata una campagna in crescendo, con un bagno di affetto enorme da parte di tanti cittadini, che difficilmente si poteva coinvolgere di più, tenuto conto anche di un astensionismo che non ha di certo giovato. Secondo qualcuno se fossimo stati uniti sin dal primo turno sarebbe stato diverso: in realtà la consapevolezza del poter vincere nasce proprio dal risultato delle due coalizioni, la mia e quella di Efisio Sanna. La mia, con un voto di opinione importante su di me, e quella di Sanna con un voto diretto al simbolo del Pd e soprattutto ad alcuni candidati, come per la lista Adesso Sardegna. Peccato, è mancato davvero poco».

Il sindaco Locci ha parlato di un clima d'odio durante tutta la campagna elettorale. Cosa ne pensa?

«Quel clima l’ha creato lui dal 2017. Chi non lo loda diventa ai suoi occhi e a quelli dei suoi seguaci, automaticamente un nemico e un rosicone. Ha mistificato la realtà tacciando di “inciucio” l'accordo politico da noi fatto per il ballottaggio con la coalizione di Sanna. Ha creato una spaccatura mai vista a Monserrato. Purtroppo, ciò allontana tanti cittadini dal voto. Monserrato con la sua amministrazione è diventata una triste periferia di Cagliari. Per lui l’importante è l'apertura di un supermercato per poter far andare la gente a fare la spesa a 20 metri invece che a 30».

Che opposizione farete?

«Costruttiva, con tante mozioni, interrogazioni e interpellanze, come si è sempre fatto dal 2019. Purtroppo il Consiglio e le commissioni non sono in grado di svolgere il proprio lavoro: presidenti appiattiti al servilismo e organi che ratificano decisioni prese da Locci che si comporta da amministrato delegato e non da sindaco. Si farà il massimo nel limite delle condizioni disastrose che dubito cambieranno in questo mandato».

RIPRODUZIONE RISERVATA