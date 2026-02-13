«Noi, come Ulisse, nel mare in tempesta» 

«Rinunciare all'uomo è il grande male del nostro tempo»: l'appello è di Andrea Pezzi, imprenditore e fondatore di Mint,che torna in libreria con “La nostra Odissea” (Il Saggiatore, pp. 250, euro 18) e continua la sua tournée teatrale con lo spettacolo “Intelligenza naturale”. Da lui arriva una riflessione sull'intelligenza artificiale e il mondo in cui viviamo, che parte da un pensiero apparentemente contro intuitivo: tornare alle radici dell'essere umano. Nel libro ciò avviene attraverso il mito di Ulisse, ripercorso per riflettere sulla storia dell'umanità e le azioni e i simbolismi dietro i personaggi. Invece con lo spettacolo (regia di Clemente Pernarella; musiche, voce e chitarra di Giua), Pezzi vuole stimolarci a ragionare sullatrasformazione epocale che stiamo vivendo.

Democrazie in crisi

«Credo che ci sia un enorme bisogno di un dibattito culturale attorno all'idea di umanità», spiega Pezzi.«L'intelligenza artificiale, e in generale la crisi delle democrazie occidentali, sono temi che meritano un livello di riflessione politica nel senso alto del termine: non dentro i palazzi, ma dentro il cuore e la testa delle persone. Questo perché stanno succedendo cose che sono sotto gli occhi di tutti e lasciano abbastanza perplessi».Pezzi, che come imprenditore lavora quotidianamente con i temi dell'IA, non nasconde la preoccupazione per la deriva delle democrazie così come le conosciamo. «Con la rivoluzione francese è iniziata l'epoca delle democrazie, perché i potenti di allora hanno capito che dovevano fare i conti col popolo», argomenta. «Ma nel momento in cui tu hai la robotica e l'IA che governano i sistemi di controllo sia da un punto di vistae conomico-finanziario (come succede già in Cina) che militare, è chiaro che potendo gestire così le masse la democrazia non serve più. Credo oggi ci siano dei tentativi da parte delle élite di mettere in circolo odio e paura, come sta avvenendo per gli Epstein Files e a Minneapolis, affinché ci siano delle rivolte sociali che questa volta saranno controllate con la tecnologia. Questa élite è in grado di annichilire ogni singola libertà individuale. È sufficiente azzerare i conti correnti: così, si limita la capacità di manovra di una persona in un secondo».

Derivatecnocratica

Secondo l'autore, esiste il rischio di una deriva tecnocratica. «C'è un'élite di persone che rischia un giorno di far dire: 2Se questo è lo schifo del governo umano allora meglio l'IA», sostiene. «Allora sì che ci sarà la tecnocrazia, perché se questo è il livello dei politici, il pensiero successivo è:”Ma non possiamo mettere delle macchine al potere, che almeno non stuprano bambini?”. Per questo il pensiero umanista è così importante. Dobbiamo capire che gli esseri umani quando hanno delle malattie mentali non possono reggere un sistema di potere.C'è un tema di pedagogia del potere che va affrontato».

Il dibattito

L'obiettivo di Pezzi è perciò creare un cambiamento stimolando il dibattito e parlando nei teatri. «Quando vedi succedere certe cose, il dubbio che siamo alla fine dell'era delle democrazie ti viene. È un tema che puoi vedere da un punto di vista politico, da uno esistenziale e filosofico, oppure da uno tecnico. Sul palcoscenico e nel libro porto pensieri che stimolano sulla base di queste tre dimensioni. Non possiamo non affrontare questi argomenti, perché se non si crea un humus culturale al riguardo il legislatore non è in grado di intervenire, perché si muove sulla base del consenso. Quanto più è largo il pubblico che si occupa di queste tematiche, tanto più è la possibilità di generare un'evoluzione e un progresso positivo».

