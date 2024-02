«Noi, cittadini solidali e altruisti» 

Si può vivere il proprio quartiere in maniera attiva? Ci prova Massimo Mameli, 60 anni, 42 dei quali vissuti da imprenditore tra il Quartiere del Sole e La Palma.

«Ho iniziato da giovane con uno dei primi market a Cagliari, c’erano le botteghe di quartiere. Da lì a poco nacquero i primi ipermercati. Ho avuto oltre venti attività imprenditoriali, la maggior parte nei primi vent'anni di lavoro, pieni di ricchezza umana ma anche di numerosi furti e rapine a mano armata».

Nel 2015 nasce l’associazione culturale, “Atuamentu”. «Venivo da un periodo difficile, avevo da poco subito una rapina a mano armata, colpito in testa con un taser per portarmi via gli incassi, un episodio che mi ha colpito, lasciando una ferita che non si rimargina». La speranza però non si è spenta e così è nato un luogo dove «sviluppare una sensibilità verso le problematiche della comunità e agire ogni qualvolta c'era qualche esigenza o emergenza».

Le attività

L'associazione Atuamentu racconta, è «uno strumento per iniziative e progetti utili per il sociale, che non si potevano portare avanti come cittadino o come azienda. “Su atuai, sa capassìdadi de pentzai, considerai e cumprendi is cosas, de dhas tenni bèni presentis me in sa menti, de agatai ita est mellus e andat bèni, e ita est peus o andat mali”».

Con il tempo i portici del centro commerciale di via Del Pozzetto sono diventati piazza: «Condividiamo libri, ospitiamo i tornei di Risiko, lasciamo tavoli e sedie a disposizione per tanti giovani». Per i bambini delle scuole ci sono laboratori per fare la pizza in casa. C’è il progetto Quartiere del Cuore, per renderlo cardio informato e protetto, si pensa agli anziani, «abbiamo dato una mano per gli incendi del centro Sardegna e per l’Ucraina».

Solidarietà

Dieci anni fa un furto e un incendio in pizzeria. «Alle 4 del mattino arrivai nel locale ormai ridotto in cenere. Era il tredicesimo furto. Tornai a casa, piansi e decisi di arrendermi. Ma l’indomani tornai e trovai fuori dall’ingresso un nugolo di persone. Pensavo fossero curiosi, invece pulivano e toglievano fuori mobili e attrezzature bruciate. Nessuno li aveva chiamati, erano accorsi per sostenermi. Mamo Pizza se esiste ancora è per merito loro e io mi sento sempre in debito verso questa comunità». Da lì la voglia di contribuire ancora di più alla vita comunitaria. Ho un progetto per adottare, con l’aiuto della comunità, giovani volenterosi, formarli e supportarli per trovare un’occupazione. Tutto il mio operato, sociale o imprenditoriale, si basa sull’amore incondizionato, il rispetto, e la tolleranza verso il prossimo, personalmente è l’unico modo di vivere e di lavorare che io conosca».

