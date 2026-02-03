«Noi “ciarlatani”, sul palco senza barriere» 

L’ampia stanza dell’edificio a metà di via 31 Marzo 1991, quando non ci sono eventi in programma, sembra un cantiere aperto. C’è chi si occupa di realizzare la scenografia, chi i vestiti per lo spettacolo, chi i copricapi. Una grande tavola quadrata ospita tanti tipi di materiali di scarto che con forbici, colla e fantasia diventeranno, scatole, appendini, decorazioni.

La compagnia

Quattro mattine a settimana, nella sede dell’associazione Sirio Sardegna Teatro, ragazze e ragazzi, donne e uomini con disabilità intellettiva si ritrovano per creare, assemblare e soprattutto recitare. Una costola dell’associazione Sirio si chiama infatti “Compagnia dei Ciarlatani”, realtà teatrale nata nel 2018 che conta 24 persone, di cui una decina con disabilità. Le restanti? Attori professionisti, studenti universitari, pensionati, musicisti. E nessuno conta più dell’altro. «I ragazzi con disabilità non sono solo attori, si occupano anche delle scenografie, dei costumi», raccontano Paolo Sprega ed Emilia Coratti, tra i membri del direttivo dell’associazione. «Ognuno partecipa allo spettacolo con parti più o meno lunghe e tutti hanno pari dignità. La ragazza che dice una battuta sola è importante tanto quanto l’attore professionista».

Si lavora come una vera compagnia teatrale, facendo le prove ogni settimana in preparazione alle rappresentazioni, che vengono poi portate in teatro e nelle scuole. «Lavoriamo molto sui copioni di Gianni Rodari, adatti sia ai bambini che agli adulti», continuano Sprega e Coratti. «È un progetto che portiamo dalle elementari alla materna, oltre che nei teatri. Crediamo nell’applicazione dell’inclusione in maniera tangibile: i bambini che assistono allo spettacolo non vedono più se una persona ha una disabilità o meno. Tutti sono personaggi».

L’obiettivo

Il progetto si propone di aiutare a uscire di casa e integrarsi individui che, una volta terminata la scuola, troppo spesso si scontrano con la mancanza di socialità. Barriera meno visibile di un gradino nel marciapiede, ma non per questo da ignorare. «Per i ragazzi è una grande occasione di crescita, perché non si confrontano soltanto con persone che hanno le stesse problematiche, ma con il mondo reale. Dall'altra parte», quella dei cosiddetti normodotati, «invece si acquisisce maggiore comprensione e si prende coscienza che ognuno nella sua unicità è importante e la diversità è un valore aggiunto», sottolineano ancora dal direttivo. Fondamentale la presenza di membri con competenze mediche per gestire al meglio le situazioni.

Il supporto

Come Maurizio Mezzorani, regista, attore, ma anche riabilitatore neuropsicomotorio. «Le attività vengono portate avanti da persone con esperienza dal punto di vista artistico ma anche sanitario», spiega. «Questo è un aspetto importantissimo, in tanti fanno arte-terapia ma è indispensabile avere basi provate, altrimenti si rischia di commettere errori». A fine mattinata la stanza è ancora un turbine di attività: c’è da preparare il prossimo show. Il 10 marzo, all’istituto Pertini di Cagliari, la Compagnia dei Ciarlatani metterà in scena la fiaba di Rodari “Marionette in libertà”.

