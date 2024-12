«Noi, che sappiamo attraversare il buio» 

Teatro del Segno, cuore di Is Mirrionis, a Cagliari. Gigi Camedda e Gino Marielli – i due fondatori dei Tazenda – sono già seduti sul divano rosso dell'atrio, mentre attorno si respira l'energia che precede un concerto: preparativi, telefonate e soundcheck. Nicola Nite, la voce, arriverà dall'aeroporto. L'atmosfera è quella di casa, un luogo intimo dove si condividono riflessioni e ricordi di un segmento di vita. Qui, l’ultimo concerto in trio dell’anno. Che la storica band chiuderà a Sant’Antioco: appuntamento la notte del 30 dicembre. Ieri, intanto, su Rai 1, l’apertura della maratona Telethon.

La forza del tempo

«Come state?», è la domanda dopo l'incidente di mesi fa. Gigi sorride: «È bello poterlo raccontare». Gino indica la sua costola. Le sofferenze si sono suddivise, ma ora che tutto è tornato alla normalità la musica ha ripreso il posto centrale nelle esistenze. Gino trova invece una canzone per questo evento: “Domo mia.” «Quando tutto è finito, è stato come tornare a casa. Abbiamo ripreso a fare ciò che amiamo». Radici, parola intrisa di senso. I Tazenda vivono il senso di appartenenza oltre le stagioni, oltre la mancanza di Andrea Parodi. C'è una forza invisibile che li guida, come se il vento e la terra dell’isola cantassero insieme. Nemmeno l’incidente li ha scalfiti: «Cosa ci stupisce? Non ci abituiamo mai. Ogni anno facciamo qualcosa di più, la gente risponde e noi restiamo sempre gli stessi». Definiscono «meraviglia» la longevità e aggiungono: «Alla fine, le canzoni sono quelle, ma il modo in cui le riviviamo ogni volta le rende al presente».

I live

I Tazenda inanellano date. Negli ultimi tour hanno ripreso i primi album con la scaletta. Dopo “Tazenda”, che contiene successi come “Carrasecare”, “No potho reposare” o “Chelu nieddu”, ecco “Murales” del 1991, con la stessa intro, voci ancestrali che svoltano nelle launeddas di Mamoiada. «Maciniamo chilometri con la voglia di fare live e divertirci». Sorridono, ammettono che non sono diventati milionari, ma artigiani della musica. In ogni produzione sono indipendenti dall’idea alla fine, dice Gigi. «Ci vuole intelligenza e lavoro», aggiunge Gino, «e smussare gli angoli». Ascoltano Post Malone, The Weeknd e l’elettronica e cercano di capire cosa succeda intorno, di essere on the road.

L’alchimia

Poi c’è la lingua sarda nella sua variante logudorese, «un compromesso nobile tra italiano e inglese», che li ha resi unici insieme all’intuizione di Mara Maionchi, ma ci sono in mezzo anche Mogol, De Andrè, Bertoli e tanti altri non solo italiani. Forse è la loro idea ad essere stata avanti, anche nel concepire brani attuali come Pitzinnos in sa gherra. Gigi e Gino si aprono a un flusso di coscienza. «Il genere che ci ha scelto. Quando cominci non sai mai quale sarà la tua via. La nostra musica non è nata da una decisione razionale, ma da un’alchimia inspiegabile». Rock, caratura etno, mai folklorica. Ecco i campionamenti di launeddas e canti a tenore, un tratto della produzione con un’impronta inglese, che ha contagiato anche i giovani, nuova linfa per chi vive tra moderno e tradizione. Gigi arrangia, prova e riprova. Gino trova le parole da chiacchierate, esperienze e sensazioni. Poi c’è Nicola, il frontman, altra generazione. Arriva trafelato dall'aeroporto, si siede e fa un respiro profondo. «Come stai?» e ripesca dall’incidente sofferenza e sorpresa: «È stata dura, ma ci ha stupito l’affetto attorno». Lead singer dal 2013, il percorso più lungo della band: «Mi sento in un'astronave che viaggia nel tempo, onorato di proseguire il cammino di Andrea e Beppe». Il confronto con Andrea Parodi: «Se avessi cercato di copiarlo, avrei coverizzato tutto». La chimica ha funzionato. «Abbiamo ancora tanto da dire e anche da cantare», promettono. Note nuove, rielaborazioni e scelte. Alcune vincenti, alcune fortunate, altre evitate come «quando ci proposero in una trasmissione Rai. Rifiutammo, su consiglio di Mogol». Sliding Doors. E se i Tazenda non fossero nati qui? «Saremmo un gruppo mondiale», rispondono, consci però che la Sardegna è la sinapsi da cui tutto passa. Li ha fatti diventare adulti. Sopravvissuti, grazie anche a una filosofia semplice: «Trasformiamo ogni ostacolo in opportunità. A volte ci aiuta il cielo, altre volte attraversiamo il buio, ci lavoriamo, ma poi arrivano cose belle».

