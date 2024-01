«Noi, che rieduchiamo le persone con malattie mentali» 

Dalla malattia alla salute mentale, attraverso il sogno, trasformato in realtà, di una studentessa cagliaritana di psicologia dei primi anni Duemila. Annalisa Mascia nel 2002 studia ed è volontaria nel reparto di Psichiatria. Tempi diversi, la parola salute mentale non esiste. Si parla di pazzia, follia. Cristicchi a Sanremo canta “è malattia mentale e non esiste cura”.

«Sentivo quella diversità in maniera nuova rispetto al tempo», racconta Mascia, «senza però sapere come agire». Riflessioni alla fine di giornate tra i libri, lavoretti e volontariato: «Ho capito quanta meraviglia ci fosse nella diversità, non per menomazione fisica, ritardo cognitivo o stupefacenti. Sono persone che vedono e leggono la realtà in maniera diversa». L’epifania in un incontro in corsia. Un ragazzo con un cd in mano e il riflesso del suo viso di donna: «Guarda, c’è il tuo sorriso». Annalisa risponde: «Il tuo, invece, lo porterò nel cuore».

Prende forza. Pensa al luogo dove persone come il ragazzo vivono. Insieme a tre amiche apre una cooperativa, la chiamano Agape per incarnare l’idea di amore e condivisione. Sono giovani e grintose, vogliono ribaltare l’approccio: non più assistenza, ma riabilitazione. Iniziano a bussare alle porte dei comuni, poi l’universo risponde: vincono un appalto. «Avevamo voglia di fare, ma tanta inesperienza». Si cercano figure affidabili. Nel 2008 i primi progetti. Dignità, bellezza ma soprattutto far emergere il tesoro dentro gli “ospiti”, parola preferita a “pazienti”. Arrivano altre gare e la gestione di strutture Asl. Annalisa si sente ancora inadeguata. Fa un Master in Bocconi per manager di strutture socio-sanitarie: «Ho capito proprio là le potenzialità dell’isola, il territorio, il valore forte dei legami e delle comunità». C’è il peso di essere donna e imprenditrice: dover dimostrare, sempre col fiato sul collo. Poi c’è la mentalità che non crede nella riabilitazione ma solo nel concetto, più statico, di assistenza. Le strutture crescono, arrivano fino alle undici di oggi, con un diverso grado.

Oggi Agape ha 70 ospiti dai 20 ai 60 anni, circa 50 operatori e 100 dipendenti. Fornisce anche sportello e ha un taxi solidale. Le famiglie si avvicinano, dopo il consulto con i Centri di Salute mentale. «Il Covid ha moltiplicato le difficoltà ma emerge una maggiore richiesta di aiuto preventivo. Gli adulti sono insoddisfatti della vita, i ragazzi non hanno strumenti per realizzarsi». Storie, anime da costruire e ricostruire. Agape accoglie e offre dignità: un taglio di capelli e dei vestiti puliti «perché la percezione di sé conta». Le strutture sono case moderne insieme all’attenzione per chi lavora: è partita la settimana corta sperimentale, il welfare è al centro, maternità e feste non sono parole vuote. “Stare bene per lavorare bene” è il credo. E in tutto questo Annalisa si sente grata: ogni sorriso è linfa vitale. Un sogno che si è avverato e si rafforza ogni giorno. La diversità può essere opportunità.

