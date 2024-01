«Noi, che operiamo tra le bombe» 

Non perde occasione, Papa Francesco, udienza pubblica o incontri privati, di rimarcare come nel mondo si stia combattendo una «terza guerra mondiale a pezzi». Riferimento obbligato la «martoriata Ucraina» o, dal 7 ottobre scorso, la Terra Santa dilaniata da crimini e massacri, spesso trasmessi in “presa diretta”.

Ma ci sono anche “pezzi” di questo conflitto planetario che, volutamente o meno, restano nascosti e destinati all’oblio, non fanno notizia, non bucano lo schermo. Uno di questi è la guerra civile, fratricida, che si sta combattendo in Sudan tra forze governative e un esercito di liberazione nazionale.

Guerre dimenticate

E proprio da questo scenario di “guerra dimenticata”, dopo una missione di due mesi, è appena tornata a Cagliari Alessandra Napoleone, già primario di Rianimazione al Brotzu, oggi in pensione, alle spalle un bagaglio di esperienze con “Medici Senza Frontiere” ed “Emergency” che vanno dall’Afghanistan alla Striscia di Gaza, da Haiti alla Sierra Leone durante l’epidemia di ebola sino al Sudan, realtà che la dottoressa Napoleone conosce dal 2008.

Bombe sugli ospedali

«Abbiamo operato in una regione dove la guerra non ha risparmiato neanche gli ospedali. L’unico funzionante è rimasto quello di Emergency, il “Salam Center” a pochi chilometri a sud della capitale Karthuom dove operiamo in cardiochirurgia con un’équipe internazionale di volontari».Una guerra civile che, dopo l’ennesimo colpo di Stato, dall’aprile 2023 vede contrapposti l’esercito sudanese e i ribelli del Rapid Support Forces.

Dieci giorni di viaggio

Già arrivare a destinazione, come pure ritornare in Italia, è avventura lunga e pericolosa. «Basti dire che, partita da Cagliari il 20 ottobre scorso, ho impiegato dieci giorni fra voli con scali a Malpensa, Istanbul, Amman quindi, con un aereo dell’Onu sino a Port Sudan, al confine nord con l’Egitto, distante 1.500 chilometri dall’ospedale. Da lì abbiamo proseguito in macchina a tappe forzate tra deserto e posti di blocco e sfibranti attese per ottenere il visto di ingresso».

Filo spinato e colera

Una guerra civile che ha messo fuori uso tutti gli aeroporti, distrutti dalle bombe, come tutti gli uffici delle organizzazioni internazionali.

«Per di più ci siamo trovati dentro un’epidemia di colera. Risultato: giorni e giorni chiusi in casa in attesa del visto. Quindi altre otto ore di auto e l’arrivo, finalmente in ospedale». Agghiacciante vedere il presidio di Emergency completamente chiuso da una cancellata di ferro e da una barriera di filo spinato. «Mai visto. Un’impressione di sgomento che fa il paio con i tanti ragazzini, ai tanti check point che a ogni piè sospinto dovevamo oltrepassare, armati coi micidiali kalashnikov, magari devastati dalla vodka o da sostanze stupefacenti».

Interventi a cuore aperto

Notevolmente ridotta, per via della guerra, l’attività operatoria: «Rispetto agli anni precedenti, dove la media era di tre interventi a cuore aperto al giorno, siamo scesi a uno solo. A condizionare l’attività soprattutto la scarsità di personale ma anche di materiale sanitario che per la cardiochirurgia è specifico».

Sala operatoria, dove Alessandra Napoleone era responsabile di Anestesia e Rianimazione, ma non solo. «Ci restava il tempo per la formazione professionale del personale sudanese, sia medico che infermieristico». Lezioni spesso accompagnate, quando non interrotte, da bombardamenti, esplosioni, colpi di mortaio vicini all’ospedale. «Spesso mancava luce e dovevamo utilizzare i generatori a gasolio che servivano per le sale operatorie».Quello in Sudan, così come tutti gli altri ospedali costruiti da Emergency è in tutto simile a un moderno ospedale europeo. «Perché così ha sempre voluto Gino Strada: assicurare ai pazienti assistiti gli stessi standard offerti in una struttura moderna, europea o americana».

