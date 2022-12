«Noi che ci amiamo da 50 anni» 

Che anno, il 1972. Bill Gates e Paul Allen fondavano la Traf-O-Data, l’azienda che poi sarebbe diventata Microsoft, Nicola Di Bari vinceva a Sanremo con “I giorni dell’Arcobaleno”. E 470 coppie dicevano sì. Almeno a Cagliari, almeno quelle che erano presenti ieri al Teatro Massimo di Cagliari. Tutti insieme nella serata voluta dalla Fondazione Francesco Alziator, che ogni anno premia le coppie che raggiungono i cinquant’anni di matrimonio, con una pergamena.

Le storie

È un vulcano di ottimismo e felicità Domenico Manca, che a 94 anni festeggia i 61 anni di matrimonio con Maria Teresa Loi, 81: «A raggiungerne cento, per festeggiare sempre». Manca ha lavorato come fotoreporter raccontando il mondo, e ha fondato anche il centro documentazione del governo regionale: «Ci siamo conosciuti per caso, il colpo di fulmine è scattato da un incontro in strada. Dalla vita abbiamo imparato ad essere sempre ottimisti», dicono gli “sposini”. Di essere fatti l’uno per l’altra l’avevano capito subito anche Luigi Pitzianti e Maria Rosaria Meloni. «Ci siamo conosciuti quando lui faceva il militare», racconta lei, «è stato durante una sua licenza». Ma doveva essere una storia speciale perché «abbiamo subito iniziato a scriverci, anche se poi l’avrei rivista solo dopo un anno», aggiunge lui. «E poi finita la leva sarei partito per lavoro, per un altro anno e mezzo». Niente spunte blu su What’s App, ma l’amore trovava comunque la sua strada.

Davanti a scuola

E certi amori nascono allora proprio come oggi. Gabriella Garbati e il marito Gianni Didu si incontravano tutti i giorni, all’uscita da scuola: «Io facevo le magistrali, all’Eleonora d’Arborea, lui lo scientifico al Pacinotti. Quante chiacchierate, mano nella mano. E poi, dopo sei anni, ci siamo sposati». Tante coppie sono così in sintonia da finire quasi le frasi all’unisono. Succede anche a Gabriella e Gianni, che raccontano di essersi sentiti uniti dalla passione comune, per «i viaggi, e la gastronomia». E fanno indigestione di ricordi evocando, «Dublino, la sacher torte in Austria, le strade di Istanbu». Per Giuseppe Lai e Antonina Aledda invece, c’è sempre stata la musica. Sposati a vent’anni, «quando si andava a ballare in una discoteca a Capitana. La nostra canzone», dicono tenendosi la mano come al tempo dei lenti, «era Amor Mio di Mina». Lai ricorda ancora gli anni del lavoro: «i turni infernali, la fabbrica a Sarroch, il rumore. Ma in pensione questa è la nostra seconda vita». La più grande gioia? Mario Leoni, sposato con Maria Bonaria Zicchina da cinquant’anni, d’istinto sta per rispondere «lo scudetto». Dopo tutto lui è stato responsabile amministrativo del Cagliari Calcio; ma subito lui e la moglie parlano dei figli, dei tanti nipoti. E come loro tutte le altre coppie. Non mancano i consigli. Per Giuseppe Lai il segreto è «imparare a contare fino a dieci, il bisticcio dev’essere quasi quotidiano». «Ma poi si fa la pace», aggiunge Antonina Aledda. E quando Maurizio Porcelli, organizzatore dell’evento, chiede al pubblico «chi vorrebbe tornare indietro nel tempo?», si alzano quasi tutti le mani. Ma, tutti questi sposi d’oro guardano anche al futuro.