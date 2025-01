«Noi cacciatori sentinelle dei boschi» 

Vanno a caccia di cinghiali ma non solo. Le compagnie di caccia grossa sono pronte a rivendicare il ruolo di custodi del più importante polmone verde di Guspini, il monte Maiori: fanno sì che gli stradelli siano percorribili con le auto, garantiscono la sorveglianza dei parchi da quando il comune non dispone più di agenti campestri, raccolgono rifiuti gettati nel verde e vigilano su aree spesso prese di mira dagli incendiari. Vere sentinelle del patrimonio boschivo locale.

I racconti

«Da trent’anni vado a caccia grossa e posso dire che noi siamo i veri custodi del territorio – racconta Marcello Pia, artigiano edile 50enne –. Con la nostra presenza teniamo lontane persone che in qualche caso si recano nelle campagne per azioni poco trasparenti e spesso raccogliamo rifiuti lasciati dagli altri: buste e bottiglie di acqua vuote. I gesti isolati indignano me e gli altri capo caccia. Noi prima di andare via dai luoghi in cui abbiamo fatto la battuta controlliamo che sia tutto in ordine». Daniele Steri, 48 anni muratore, aggiunge: «Ho la passione perché molti componenti della mia famiglia praticavano questa attività. Oggi anche io sono capo caccia della squadra Pirania. Puliamo le strade e garantiamo la viabilità dei sentieri, tutelando l’ambiente, raccogliamo immondizie lasciate da altri, con spirito di servizio. La caccia si fa nel periodo invernale, ma io vado in campagna in ogni stagione, guardo le persone che incontro per capire se hanno buone intenzioni. Per me la partecipazione alla caccia è un’attività sociale, coinvolge le persone è anche le famiglie con spirito di aggregazione».Sulla stessa linea Nicola Olla, termo-idraulico di 38 anni: «La nostra attività non riguarda solo la caccia grossa, ma tutela l’ambiente e previene gli incendi in estate. Alla mia compagnia “Strecca muddegu” partecipano 25 persone, facciamo la pulizia delle poste, dei sentieri e degli argini delle strade. Ci capita di raccogliere spazzatura lasciata da altri, una volta ho raccolto uno scaldabagno da 15 litri nelle radure di monte Maiori e poi l’ho conferito all’ecocentro».

La sicurezza

Alessio Pilloni del gruppo Impari in Consiglio comunale sul tema della tutela ambientale evidenzia: «Con tutto il gruppo di minoranza abbiamo più volte incitato all’utilizzo di foto-trappole e videosorveglianza nei punti sensibili, ma l’assessore Serru ha ribadito anche nell'ultima seduta che le foto-trappole non avrebbero risolto il problema. Io invece sono sicuro che oggi, che non esiste un minimo di controllo da parte della polizia locale nelle aree extraurbane, l’unica soluzione siano proprio le foto-trappole che sono già state acquistate da anni. Vengono utilizzate da una marea di amministrazioni con altissima efficacia, non si capisce perché a Guspini non le vogliano. Intanto i disonesti hanno la meglio, perché sicuri di farla franca sempre».

I rischi

Marcello Pia: «Nella caccia il pericolo è dietro l’angolo. La cosa fondamentale è essere certi di ciò a cui si spara. Se non si è sicuri meglio non andare a caccia, tanto prima o poi si fanno danni irreparabili, come negli ultimi casi di cronaca. Per evitare incidenti nelle battute di caccia grossa bisogna rispettare scrupolosamente le norme sulla sicurezza e indossare sempre il giubbotto arancione e non spostarsi mai dalla posta a cui il capo caccia assegnato a ogni posta della squadra». Conclude Steri: «Molti pensano che noi andiamo a caccia per fare del male agli animali, ma non è proprio così. Oltre alla passione tramandata dai nonni la caccia è molto utile per la biodiversità. Provate a immaginare un mondo pieno di cinghiali». Dice Olla: «La sicurezza e l’obiettivo più importante, si possono prendere tanti cinghiali ma non valgono la vita di nessun cacciatore. Le poste devono essere posizionate in modo da non essere mai l’una davanti all’altra. Se il cinghiale scappa non bisogna inseguirlo, mai sparare a caso. È indispensabile restare fermi al proprio posto anche quando si capisce che il cinghiale è stato colpito e non muoversi finché non arriva l’ordine di abbandonare le poste dal capocaccia».

