«Noi beffati dalla burocrazia» 

Le promesse di riforma dei sussidi per l’inclusione sociale sono state accolte con grandi aspettative, ma la realtà ha mostrato subito tante crepe. Con l’entrata in vigore dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e lavoro, la nuova misura di sostegno che a gennaio ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, oltre 600mila persone in tutta Italia si sono ritrovate escluse dal sussidio, scoprendo un sistema pieno di incongruenze e parametri inadeguati a soddisfare le loro esigenze.

Vite difficili

Lo sa bene Mario, 57 anni, una vita da allevatore alle spalle nella provincia di Cagliari. «Ho percepito il Reddito di cittadinanza dal 2019 fino allo scorso anno, ma quando ho presentato la domanda per l’Assegno, l’Inps me lo ha negato», spiega l’uomo. «Il motivo non è chiaro, ho un problema di salute grave, con il 60% di invalidità e un figlio, che vive con la madre, a cui devo ogni mese garantire un sostegno. Purtroppo sono costretto a passare tanto tempo a letto, il sole mi ammazza. Fino a poco tempo ho provato a fare qualche giornata di lavoro saltuario, così potevo guadagnare qualche soldo, adesso invece non ho nulla».

Mario ha presentato la domanda all’inizio del 2024 e quando ha visto che il sussidio gli è stato negato non ha perso tempo: ha provato a rimettersi in gioco, chiedendo di poter lavorare almeno qualche giorno, così da riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena e garantire «la paghetta» al suo unico figlio.

«Gli uffici comunali mi dicono che io ho tutto il diritto di percepirlo, infatti, stiamo preparando la documentazione per rifare la domanda a settembre. Oggi sono davvero senza soldi, ma tante cose da pagare, devo mangiare e comprare i medicinali». In questo periodo, per riuscire a campare l’uomo si è affidato alle cure e all’amore della sua famiglia d’origine. «Mi stanno aiutando le mie sorelle, mi danno qualcosa, ma così non posso andare avanti, ormai sono allo stremo. Se potessi lavorare non starei a letto, ma in queste condizioni e a questa età chi ti assume più?», si domanda.

Casi limite

Lucia – nome di fantasia-, è, invece, una donna di 60 anni, che ha passato più della metà della sua vita a lavorare come collaboratrice familiare. Nel 2019 riesce a ottenere il Reddito di cittadinanza: «500 euro che se non altro mi permettevano di tirare avanti ed evitare di lavorare anche 12 ore al giorno per cercare di mettere insieme un piccolo gruzzolo», spiega la donna. «A furia di stare piegata a lavare le scale ho la schiena rotta e l’artrite alle mani. I ritmi di dieci anni fa ormai non li reggo più, ma come campo senza soldi? L’assegno di inclusione mi è stato negato perché, secondo l’Inps, ho ancora l’età per lavorare. Poi non ho figli e questa sembra sia un’aggravante. Però ho un’invalidità non riconosciuta», prosegue la donna, il cui viso scavato dalle rughe racconta la sofferenza di chi oggi è costretta a rivolgersi alla Caritas «per avere i beni di prima necessità».

Ostinazione

Con il passaggio dal Reddito all’Assegno anche Laura, 48 anni, con un figlio adolescente a carico, ha visto la sua vita «bloccarsi». I circa 700 euro mensili, percepiti fino allo scorso anno, le hanno permesso di gestire almeno le spese quotidiane, compresa l’istruzione di Mattia. «Ho lavorato per tanto tempo nel mondo della ristorazione per due lire», racconta, «tante volte quando lui era piccolo, ci hanno staccato la luce, siamo rimasti senza acqua, ma il Rdc ci ha ridato dignità e io non ero costretta a lasciare mio figlio solo giorno e notte. Ora senza Adi e senza un lavoro, difficile trovarlo anche a questa età, non so dove finiremo. Credo però che ripresenterò la domanda».

