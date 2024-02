«Noi autiste tra cantieri e monopattini» 

«Doppia fila selvaggia, biciclette in contromano, monopattini che sfrecciano nelle corsie preferenziali, automobilisti indisciplinati e maleducati, deviazioni, cantieri ovunque e viabilità in tilt».

Visto con gli occhi delle 21 conducenti d’autobus del Ctm, il traffico urbano è una giungla e guidare un’impresa quasi impossibile. Specialmente quando il mezzo da condurre è lungo 18 metri.

Ma d’altronde loro sono state addestrate per questo. Apprezzatissime da tutti, sono considerate il fiore all'occhiello dell’azienda. Cravattino arancione, camicia celeste e giaccia blu, si mettono alla guida dei loro autobus. Turni da 6 ore e 40, intervallati da soste tecniche al capolinea. Il segreto? Avere tanta pazienza.

L’ingegnera-autista

Federica Pitzalis, trentenne di Samatzai, è laureata in Ingegneria ma ha scelto «orgogliosamente» di seguire le orme del padre ed è diventata conducente. «Quando devo fare il primo turno», racconta, «mi sveglio alle 2,30 e mezz'ora dopo esco per andare a Cagliar». Alle 3,30 entra in servizio. «Guidare l’autobus è un sogno che avevo da bambina. Sono stata assunta a dicembre 2022 dopo aver superato la selezione». Il traffico? «I momenti più caotici sono il lunedì alle 8 e il sabato alle 20. Il punto più critico è via Dante».

Filomena Boccia, 37 anni, non ha bisogno di viaggiare. «Abito a Pirri», sorride. Il deposito di viale Ciusa è a un tiro di schioppo. «Prima di diventare conducente ho fatto di tutto. Dalla macelleria alla pasticceria. In Ctm ho trascorso un anno e mezzo da interinale prima di essere stabilizzata». A bordo ne ha visto di tutti i colori. «Urla, schiamazzi, ragazzini che si appendono alle maniglie manco fossero Yuri Chechi, tanti utenti senza biglietto». Non c’è un identikit.«Il “portoghese” non ha età e non ha quartiere. Io faccio finta di niente, guido e basta».

La veterana

La veterana è Noemi Vacca, 43 anni, di Quartucciu, prima conducente d’autobus stabilizzata dal Ctm. «Era il 2009», ricorda, «su di me uscì un articolo sul giornale». Infatti le colleghe continuano a chiamarla “apripista”. «Sono trascorsi 15 anni», sottolinea, «e la città è cambiata molto». In peggio. «Più traffico, più indisciplina. Dobbiamo avere mille occhi, anzi duemila». In compenso è migliorato il comfort. «I mezzi sono moderni, sicuri e silenziosi». L’ultima arrivata è Rossella Mandras, 30 anni, di Gavoi. «Mi sono trasferita a Cagliari», si presenta, «ci sono da meno di due mesi, sono stata accolta benissimo». Infine Annalisa Corona, 42 anni, che ha una stelletta in più sulla divisa. Lei non guida gli autobus, li controlla dalla sala Avm (Automatic vehicle monitoring). «Sono addetta all'esercizio, dalla mia postazione vedo tutto».

Anche il direttore del personale è donna. Si chiama Marinella Mattana. «Su 550 conducenti 21 sono donne», dice, «ancora poche ma il trend è in crescita. In Ctm la parità di genere è un valore. L’obiettivo è dare a tutti le stesse opportunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA