«Noi artisti di strada, poco tollerati da Comune e cittadini» 

La libertà passa anche attraverso la musica di strada: 2016, Villasimius una classica notte d'estate. «Ricordo che per gioco, io ed un mio amico, entrambi batteristi, abbiamo preso delle bacchette e ci siamo messi a suonare vari oggetti pubblici, come pali della luce e cestini dell'immondizia. In poco tempo siamo stati accerchiati da turisti, che cercavano di capire da dove provenisse quella musica. Ho messo un casco per terra per raccogliere le offerte. Da lì siamo partiti e non ci siamo più fermati».

Michele Angius, 27 anni, è un polistrumentista - batterista e pianista - con l’amore per la strada. Una laurea di primo livello in composizione al Conservatorio di Cagliari e specializzando alla magistrale di etnomusicologia. Un artista di strada che crede nella sua missione: inondare angoli della città di musica. Dal centro al lungomare del Poetto.

Le scelte musicali

L’ispirazione? «Per batteria e percussioni dalla musica latinoamericana, che con i suoi ritmi travolgenti riesce a coinvolgere non solo me ma anche gli altri. Per il piano, compositori del passato come Mozart, Beethoven, ma anche più recenti come Chopin o Tiersen. Suono sia brani già esistenti ma sempre rivisitati, che composizioni mie».

Nessuna scaletta: «Guardo chi ho di fronte, se passano bimbi è probabile che suoni un brano di un cartone animato, se passano anziani punto sull'opera lirica. Con le percussioni si fermano tutti, è qualcosa di più carnale».

Tutti gli ostacoli

La sua vita e la sua passione incontrano però tanti ostacoli: «A Cagliari ho trovato il disappunto delle forze dell'ordine e dell'Amministrazione. Purtroppo il Regolamento in vigore, gioca a sfavore degli artisti di strada, riducendo le postazioni a soli due punti per l'intera via Manno e altrettanti in via Garibaldi. Spesso non è consentita nemmeno l'amplificazione, il che rende il nostro lavoro impossibile. Stiamo cercando di muoverci», continua, «ma è dura: la sanzione è sempre dietro l'angolo, ed è frustrante per noi artisti che non facciamo nulla di male, anzi, cerchiamo solo di trasmettere gioia».

Pericolo multe

Le multe arrivano. La cassa che supera i 5 watt infrange il Regolamento. Michele prende una cassa più piccola a discapito della qualità del suono. Non si dispera e chiede aiuto: «Mi aspetto la comprensione, ma alcune volte sembrano proprio tutti agguerriti contro di noi». Villasimius è un altro mondo: «Hanno capito che gli artisti di strada sono importanti, a differenza di Cagliari nella quale si pensa di non averne bisogno, e che molto spesso ci vede come ospiti sgraditi».

I momenti memorabili ripagano le amarezze: quando le persone ballano al ritmo della sua musica, e quando finisce lo show e partono applausi e ringraziamenti. «Mi riempie di gioia e mi spinge a non mollare mai, nonostante le avversità e gli impedimenti».

Se arriva una reazione negativa del pubblico lui ha la sua ricetta: «In realtà cercano di disprezzare quello che sei e che fai. Gestisco queste situazioni con la gioia di vivere e con il coraggio. Pian piano ci si abitua a stare di fronte ai passanti, ci si sente vulnerabili e forti allo stesso tempo».

Inno alla libertà

L’arte di strada, però, è un inno di libertà per Michele: «Lavorare senza il bisogno di avere un capo, e soprattutto facendo quello che ti piace fare, ovvero suonare e trasmettere sensazioni positive a chi mi ascolta. Da noi è ancora visto come un tabù da parte di molti, in ogni caso non presto molta attenzione a cosa possano pensare le persone del mio lavoro, molto spesso si ha paura del concetto di diverso».

Michele ha tanta vita davanti e progetto: un anno fuori dalla Sardegna e magari l’inverno alle Canarie. «Sarebbe una bella avventura», dice. Intanto fa il suo spettacolo sabato e domenica al Poetto, tra Lido e Cavalluccio marino, e poi pensa a un tour tra Villasimius, San Teodoro, Bosa, Alghero, Palau.

Se il suo lavoro fosse una canzone? «Nessuna in particolare, ma forse quella che racconta la libertà con la propria arte è Piazza Grande di Lucio Dalla».

RIPRODUZIONE RISERVATA