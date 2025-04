«Noi, artigiani in via d’estinzione» 

Quando ha iniziato a usare il tornio aveva poco più di vent’anni. «Decisi che quello era il mio mestiere. Così mi misi d’impegno e frequentai le scuole professionali per fare il tornitore».

Da allora sono passati 50 anni e Gabriele Serra ancora oggi apre tutti i giorni la sua officina in via Bonaria per accogliere i clienti. E per portare avanti un mestiere sempre più raro. Perché i vecchi artigiani – fabbri, tornitori, falegnami e calzolai – anche in città sono rimasti pochissimi, spazzati via dalle grandi industrie. Sono superstiti, insomma, che sfidano la crisi accogliendo generazioni di clienti.

Le storie

«Da me vengono soprattutto meccanici» racconta Serra, «faccio spianature di testate, saldature e cose del genere». Ma non mancano le richieste più strane. «Questi giorni è venuta una signora che voleva che le riparassi il pela pomodori. Ho rifatto anche i tritacarne ai macellai e le poltrone ai dentisti. Stando qui se ne vedono di tutti i colori». E la sua officina sembra quasi un museo dove spiccano macchinari antichi come il tornio e la fresatrice, «che adesso sono a controllo numerico mentre questi sono manuali».

Un mestiere, il suo, che sta scomparendo. «Il motivo? Principalmente perché i giovani non vogliono continuare, come miei figli, preferiscono il posto sicuro. A fare questo adesso, non c’è più certezza. Il lavoro è molto calato, e poi c’è anche chi ha abbandonato perché si è ammalato ai polmoni, si respirano troppe polveri».

Maestro del ferro

Poco più avanti, in via Cagliari, resiste ancora anche un fabbro. È Marco Floris, 60 anni, che ha aperto l’attività nel 1986. «Ho iniziato all’età di 18 anni perché in realtà non c’era altro lavoro e allora, come si dice, dovevi adeguarti “ammarolla”. Siamo rimasti pochi perché non c’è stato ricambio tra le generazioni. I ragazzi di oggi non lo vogliono fare, non c’è più manodopera. Qua facciamo tutto su misura, siamo artigiani. I nostri clienti sono soprattutto privati, poi c’è qualche impresa». E ci sono anche «le signore che arrivano con le pentole per una saldatura. Non diciamo di no, lo facciamo volentieri, qui nel vicinato ci si conosce tutti».

Scarpe da riparare

A sopravvivere sono anche alcuni calzolai, tra cui Alberto de Santis, 62 anni, con bottega in viale Colombo a pochi passi dall’incrocio con piazza Santa Maria. «Questo mestiere l’ho imparato da mio suocero» racconta, «che era pellettiere. A 22 anni ricordo che andavo con lui in una cooperativa di calzolai che facevano scarpe, mi sono appassionato». Anche lui conserva vecchi attrezzi, come la macchina da cucire singer e una pressa tedesca. «È un mestiere che però purtroppo i ragazzi non vogliono più continuare. Ma anche per noi le cose non vanno bene, capita che in una mattina faccio appena due paia di scarpe, prima non era certo così. Adesso c’è una crisi terribile e sopravvive chi ha un posto fisso. Per noi andare avanti è difficilissimo».

