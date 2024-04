«Noi argentini innamorati della Sardegna» 

Settecento stanno a Olbia, trecento a Cagliari, per non contare i domiciliati a Quartu, Oristano, Sassari e paesi. Sono gli argentini in Sardegna, e mica tutti, bensì quelli arrivati negli ultimi due anni e ancora in paziente attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana. «Io finalmente avrò i documenti la prossima settimana», sorride Rosana Mangiarelli che ha casa a Quartu e, per il momento, un lavoro stagionale a San Teodoro. Originaria di Rosario, 51 anni, una laurea in educazione fisica, due ragazzi di 22 e 28 anni, è nell’Isola da marzo del 2023 e spera di ricostruire qui una nuova vita assieme al figlio più piccolo che, mentre la maggiore è in Francia dove sta completando il dottorato, presto la raggiungerà.

L’esodo a ritroso

Rosana Mangiarelli (e suo figlio) come Alvaro Carnicero, Cristian Savoia, Agustina Ciapparelli, Sofia Cossu e tutti i loro connazionali con lontane radici in Italia, che stanno percorrendo al contrario il viaggio degli avi partiti per il Sudamerica tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Sono parte di quel movimento che nel nostro Paese sta animando i progetti di accoglienza, con l’obiettivo di ripopolare i borghi in abbandono e importare professionalità e competenze che da noi cominciano a mancare.

Il servizio mancato

Progetti finanziati in Calabria, in Puglia, in Piemonte, in Liguria, in Basilicata; mentre in Sardegna - regione più delle altre isterilita dallo spopolamento e dall’invecchiamento della popolazione - a parte l’impegno di qualche sindaco e la rete creata dalle Acli, non esiste nulla del genere. Anzi, nell’Isola sono pochi i Comuni dove gli argentini che aspirano a diventare (anche) italiani, possono presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza dimostrando di avere un antenato italiano. «Molti dicono che non hanno personale, altri che non conoscono la legge, mentre quelli che accettano le domande avvertono di non spargere la voce perché altrimenti arriverebbero tante richieste da intasare gli uffici». Sofia Cossu, 36 anni, una figlia di 15, un bisnonno di Santu Lussurgiu, ha origini italiane anche da parte di un nonno marchigiano, ma è in Sardegna che ha scelto di stabilirsi due anni fa. «Ho avuto i documenti in cinque mesi, ho potuto iscrivere mia figlia a scuola, ho casa a Oristano». Si è inventata un lavoro. «Sbrigo le pratiche per gli argentini che vogliono venire a vivere in Sardegna: cerco la casa in affitto, curo la documentazione per la residenza e la cittadinanza, faccio il possibile perché si sentano accolti».

Le case? Ai turisti

Il problema è che, «a parte l’iter dei documenti, è molto difficile trovare un appartamento in locazione con un contratto regolare, primo passo per stabilire la residenza e poi fare il resto. Tutti vogliono affittare ai turisti e non a chi vuole restare in Sardegna». La maggior parte sono in fuga da un Paese sfiancato dalla crisi economica, dove i prezzi sono aumentati del 250% in un anno e uno stipendio medio non raggiunge i 300mila pesos, ovvero 300 euro. «Io no», dice Sofia. «Io sono partita perché sognavo di vivere nella terra del mio bisnonno Giovanni Battista Cossu. Aveva undici anni, quando ai primi del Novecento è emigrato in Argentina assieme a uno zio. Questo è tornato indietro qualche tempo dopo, mentre Giovanni Battista è rimasto lì, a Pehuajò, provincia di Buenos Aires, dove lavorava coi cavalli: era domatore e fantino». Il legame coi parenti di Santu Lussurgiu, spiega Sofia, «è sempre rimasto, e questo mi ha aiutato molto quando sono arrivata».

La qualità della vita

È più dura per gli altri, per i connazionali che hanno radici in altre parti d’Italia e tuttavia hanno scelto di stabilirsi nell’Isola. Alvaro Carnicero, 32 anni, una laurea in marketing e un trisavolo abruzzese dell’Aquila, vorrebbe vivere a Cagliari. È arrivato lo scorso marzo, frequenta le lezioni di lingua italiana curate dalle Acli. «Ho cercato lavoro anche in settori fuori dalla mia formazione, ma su dieci offerte solo una proponeva uno stipendio dignitoso. Vorrei restare a Cagliari perché è accogliente, con il mare e una bella spiaggia. Assomiglia molto a Mar del Plata, la mia città». Agustina Ciapparelli, 40 anni, psicologa («Adesso lavoro online e insegno yoga»), è partita un mese fa da Buenos Aires, ha un antenato di Ancona ma ha scelto di stabilirsi a Oristano. «Perché? Mi piace il mare, il surf, la natura».

La ricerca di un lavoro

Anche Cristian Savoia, 38 anni, ha scelto Oristano. Abitava a San Martín de los Andes, tra i suoi avi c’è un bisnonno del Piemonte, ed è arrivato in Sardegna a inizio dello scorso marzo. «Ho avviato le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza, sto imparando l’italiano e cercando un lavoro, uno qualsiasi, l’importante è che mi dia da vivere in maniera dignitosa. In Argentina avevo un laboratorio di pasta fresca, ma mi intendo anche di carpenteria e falegnameria». E sì, «mi piacerebbe crearmi una vita qui».

Un Paese in miseria

Si sono lasciati alle spalle un Paese ridotto in miseria. «Da quando sono a Cagliari», dice Alvaro Carnicero, «ho visto solo sei persone chiedere l’elemosina in strada. In Argentina ne incontri due per ogni metro, e tanti sono bambini». Da qualche anno, interviene Rosana Mangiarelli, «si vive anche nella paura perché è cresciuta la violenza. La mancanza di sicurezza mi ha convinta a partire». Dunque avrà presto la cittadinanza del suo bisnonno, che era partito da Sulmona, Abruzzo. «Anche senza carta, però, io mi sento italiana».

